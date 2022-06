"Bereicherung für unsere Offensive": KSC leiht Kopenhagens Kaufmann aus

Der Karlsruher SC hat Mikkel Kaufmann verpflichtet. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison beim Hamburger SV unter Vertrag stand, kommt für die kommende Saison vom FC Kopenhagen zu den Badenern.

Zweitligist Karlsruhe hat auf den Abgang von Stürmer Philipp Hofmann zum VfL Bochum reagiert und Mikkel Kaufmann vom FC Kopenhagen ausgeliehen. Der 21-jährige Däne war in der Vorsaison an den Hamburger SV verliehen und kam für den Ligakonkurrenten des KSC in 26 Zweitliga-Partien zum Einsatz. In den letzten beiden Auswärtsspielen erzielte er seine ersten Treffer in der 2. Bundesliga.

Kreuzer: "Ideale Kombination"

Wie der Karlsruher SC bekannt gab, ist die Leihe für eine Saison ausgelegt. Die Verpflichtung des 1,90 Meter großen Stürmers begründete Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer mit dessen Variabilität. Außerdem kenne der junge Stürmer bereits die Zweite Liga. "Das ist eine ideale Kombination. Er ist eine Bereicherung für unsere Offensive", schlussfolgerte Kreuzer.

Kaufmann, der bei der Trainingseinheit am Donnerstag zur Mannschaft stoßen wird, läuft künftig mit der Rückennummer 14 auf. Über seinen Wechsel sagte er: "Ich freue mich auf die Fans vom KSC und darauf, in diesem neuen, schönen Stadion zu spielen. Ich kann es kaum erwarten und werde in dieser Saison Vollgas geben."