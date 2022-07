Beraterwechsel nach Transfer-Posse: Grillitsch drückt den Reset-Knopf

Alles auf Anfang. Nachdem sich die Vereinssuche des ablösefreien Österreichers zu einer echten Posse entwickelt hatte, zieht Florian Grillitsch (26) nun die Reißleine.

Das Ganze hatte zwischenzeitlich schon leicht komödiantische Züge angenommen. Die Klubs, mit denen Florian Grillitsch verhandelte, um den vermeintlich nächsten Karriereschritt zu vollziehen, hatten immer weniger sportliche Relevanz. Auch die die Odyssee begleitenden Schlagzeilen deuteten eher auf finanzielle denn auf sportliche Motive hin. Florenz, Galatasaray, Trabsonspor, zuletzt Brighton. Alles gescheitert.

Und immer wieder poppten dieselben Vorwürfe auf, die Daniele Prade, Sportdirektor der Fiorentina, dann auch öffentlich gemacht hatte: "Wir mochten das Gerede des Vaters und die Zahlungen, die er verlangte, nicht. Wir entscheiden, mit wem wir zusammenarbeiten", so Prade "wir sind ein bei den Beratern angesehener Verein, weil wir immer pünktlich zahlen. Allerdings können wir nicht immer mehr Provisionen zahlen als andere."

Die sehr eigenwillige Haltung von Grillitsch Senior hatten auch schon andere Berater öffentlich gemacht. Im vergangenen Winter schließlich trennte sich die Partei Grillitsch vom einstigen Berater Thomas Böhm. Also wechselte die Familie Grillitsch die Agentur, nicht aber die Strategie. Auch unter Federführung der "ICM Stellar Sports" ging das Spielchen weiter in Florenz, in Istanbul … überall schien das üppige Handgeld für den aktuell vertragslosen und damit ablösefreien Grillitsch nicht groß genug und wichtiger zu sein, als eine schlüssige sportliche Perspektive.

Gewisse Dinge sind zuletzt äußerst unglücklich gelaufen. Dafür übernehme ich natürlich selbst die Verantwortung, und daraus habe ich entsprechende Konsequenzen gezogen. Florian Grillitsch

Nun aber zog der Ex-Hoffenheimer, der seinen auslaufenden Vertrag bei der TSG nicht mehr verlängern wollte, die Reißleine. Schließlich geht die Saison alsbald los, und Grillitsch läuft die Zeit davon. Also hat sich Grillitsch auch von "Stellar" wieder losgesagt und kehrt zu Böhm zurück. "Gewisse Dinge sind zuletzt äußerst unglücklich gelaufen. Dafür übernehme ich natürlich selbst die Verantwortung, und daraus habe ich entsprechende Konsequenzen gezogen", erklärt Grillitsch gegenüber dem kicker, "eine Veränderung ist, dass ab sofort wieder mein vorheriger Berater Thomas Böhm eigenständig jegliche Verhandlungen führen wird."

Mehr zum Thema: Spielerprofil: Florian Grillitsch

Mit der Betonung auf eigenständig. Ohne weiteren familiären Einfluss. Ansonsten hätte Böhm sicherlich nicht erneut dieses Mandat übernommen. Was nicht heißt, dass Grillitsch mit seinem Vater bricht. Nur mit dem Berater-Vater sozusagen.

Unter den neuen Voraussetzungen soll nun auch der Markt neu sondiert werden für den technisch beschlagenen Mittelfeldspieler, der zuletzt in Hoffenheim auch als Spiel-Eröffner in einer Dreier-Abwehrkette eingesetzt worden war. Da Böhms Agentur "Grass is Green" zuletzt mit "You First" fusionierte, der größten spanischen Berateragentur, könnte sich für Grillitsch ein neues Marktsegment öffnen. So die Hoffnung.

Man darf gespannt sein, wo und wie es nach dieser erstaunlichen Sommer-Rochade nun weitergeht für den Fußballer Grillitsch.