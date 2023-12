Beraterprovisionen: Auch England verbietet neue FIFA-Regeln

Schlechte Nachrichten für die FIFA: Nach Deutschland und Spanien kann sie ihre neuen Regeln für Spielervermittler (FFAR) fürs Erste auch nicht im so wichtigen englischen Markt anwenden.

Das entschied ein vom englischen Fußballverband FA angerufenes Gericht. "Das FA-Tribunal hat seinen Schiedsspruch nach Abschluss des Verfahrens verkündet, der besagt, dass die FA gegen das Wettbewerbsgesetz von 1988 verstößt, wenn sie die Gebührenobergrenze und die anteiligen Zahlungsregeln einführt", ließ ein Verbandssprecher via Guardian wissen. "Die FA prüft die Auswirkungen der Entscheidung und wird ein weiteres Update geben, sobald sie dazu in der Lage ist."

Es ist die nächste Niederlage für die FIFA im Milliardenstreit um die Beraterprovisionen. Zunächst hatte das Landgericht (LG) Dortmund eine einstweilige Verfügung für die Bundesrepublik erlassen. Weil die Berufung in der Hauptsache vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf erst Ende Januar verhandelt wird, sind die neuen Regeln für das Januartransferfenster in Deutschland ausgesetzt.

Ähnliches gilt für Spanien nach einem Spruch des Madrider Handelsgerichts. Damit kann der Weltverband seine Reform vorerst auf drei der wichtigsten Märkte nicht anwenden.

Showdown in Luxemburg

Die FIFA möchte neben der Wiedereinführung einer Lizenz samt Checks wie Führungszeugnissen die zum Teil ausgeuferten Provisionen für Spielervermittler begrenzen. Erfolge feierte sie beispielsweise vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS und dem Brüsseler Unternehmensgericht. Zudem haben die vier Bevollmächtigten der EU-Kommission in ihrem Schriftsatz erklärt, dass die FFAR aus ihrer Sicht weitgehend mit EU-Recht vereinbar seien.

Das 50-seitige Dokument stellt allerdings lediglich eine Empfehlung dar in dem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof EuGH. An diesen hatte sich das LG Mainz gewandt, auch dort hatten Berateragenturen gegen die Provisionsobergrenzen der FIFA geklagt. Alles läuft auf einen Showdown in Luxemburg hinaus, wie schon im Super-League-Fall, in dem der EuGH seinen Spruch für den 21. Dezember angekündigt hat.

