Berater Zahavi sieht nur Gewinner bei Lewandowski-Wechsel

Der Abschied von Robert Lewandowski vom FC Bayern München wurde zwischenzeitlich zu einer unwürdigen Transferposse. Berater Pini Zahavi sieht am Ende trotzdem nur Gewinner, nachdem der Stürmer seinen Willen bekommen hat.

Lewandowskis Berater Pini Zahavi hat nach dem vereinbarten Wechsel seines Mandanten von Bayern München zum FC Barcelona die Zusammenarbeit mit dem deutschen Rekordmeister gelobt. Er wolle dem FC Bayern, und besonders Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand und Hasan Salihamidzic, dafür "danken, dass sie Roberts Traum von einer neuen Herausforderung in seiner Karriere letztendlich verstanden und respektiert haben", sagte er bei Sky.

"So ein Weggang ist für keinen Klub einfach", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Er war der beste Stürmer seit Gerd Müller, hat Großes für den FC Bayern geleistet."

Zahavi: "Robert hat es verdient"

Zahavi berichtete, die Verhandlungen hätten sich am Freitag bis Mitternacht hingezogen. "Am Ende denke ich, dass jeder als Gewinner aus dieser Geschichte hervorgeht", sagte er. "Robert hat es verdient, nach so vielen tollen Jahren und treuen Diensten für den FC Bayern München mit erhobenem Haupt eine neue Herausforderung anzunehmen."

Zugleich habe der FC Bayern eine "sehr gute Entschädigung bekommen", sagte Zahavi. Die Ablösesumme beläuft sich auf 45 Millionen Euro, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen von fünf Millionen Euro.

"Dieser tolle Verein wird immer einer der größten der Welt bleiben und ich wünsche ihnen viel Glück und Erfolg für die nächste Saison", ergänzte Lewandowskis Berater.

Letztlich war auch Präsident Herbert Hainer froh, "dass es so eine Lösung gegeben hat, die uns auch wieder die Mittel gibt, um weiter in die Zukunft der Mannschaft zu investieren." Denn neben der Ablösesumme spart sich der Rekordmeister auch das Gehalt des ehemaligen Topverdieners ein.

Lesen Sie auch den Kommentar zum Abschied:

