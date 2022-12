Berater verschickt MRT-Bilder: "Benzema hätte ab dem Achtelfinale spielen können"

Der Rücktritt von Karim Benzema aus der französischen Nationalmannschaft sorgt weiter für Aufsehen. Nun hat sich der Spielerberater eingeschaltet und Vorwürfe gegen Nationalcoach Didier Deschamps erhoben.

Ziehen nicht mehr an einem Strang: Karim Benzema und Didier Deschamps. AFP via Getty Images

Am Montagabend meldete sich der Berater von Karim Benzema, Karim Djaziri, via Twitter zu Wort. "Ehe ich das hier veröffentliche, habe ich drei Spezialisten konsultiert, die die Diagnose bestätigen, dass Benzema ab dem Achtelfinale mindestens auf der Bank hätte sitzen können. Warum wurde er gebeten, so schnell abzureisen?"

Unter den Zeilen ist ein Video zu sehen, in dem ein Arzt des Aspetar-Krankenhauses aus Doha MRT-Bilder erklärt, die offenbar Benzemas Verletzung zeigen. Benzema hatte sich kurz vor WM-Beginn eine Muskelverletzung zugezogen, woraufhin ihn Deschamps sofort nach Hause schickte - dem Vernehmen nach gegen den Willen Benzemas. Das Verhältnis zwischen ihm und Deschamps soll spätestens ab diesem Zeitpunkt zerrüttet gewesen sein, wie unter anderem "L’Equipe" berichtet hatte.

Unmittelbar nach dem verlorenen WM-Finale trat Benzema aus der französischen Nationalmannschaft zurück, inzwischen ist er beinahe sämtlichen französischen Nationalspielern bei Instagram entfolgt. Aus dem WM-Kader sind nur noch die Real-Spieler Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni sowie Kylian Mbappé (PSG), Raphael Varane (ManUnited) und Marcus Thuram (Gladbach) dort zu finden. Auch dem offiziellen Profil der Equipe Tricolore folgt er noch.