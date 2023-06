Berater bestätigt Kehrtwende: Darum möchte Amiri wechseln

Ende April sah alles noch nach einer Vertragsverlängerung zwischen Nadiem Amiri und Bayer 04 Leverkusen aus. Doch mittlerweile hat der Mittelfeldspieler umgedacht und sucht trotz eines lukrativen, noch bis 2024 laufenden Vertrags einen neuen Klub.

Anfang Mai deutete noch Vieles noch auf eine schnelle Einigung hin. Nadiem Amiri und Bayer 04, die noch bis 2024 vertraglich aneinander gebunden sind, befanden sich auf dem besten Weg, ihr Arbeitsverhältnis weiter auszudehnen. Doch mittlerweile ist eine Kehrtwende erfolgt.

"Es ist eine Frage des Spielers. Er hatte eine Phase, in der er viel gespielt hat. Am Ende wieder etwas weniger. Nadiem ist ehrgeizig. Da ist die Konstellation so, dass er entweder verlängert und es geht hier weiter, oder er sagt, mein Ziel ist es, unbedingt zu spielen: Habe ich hier die Chance dazu oder nicht? Deswegen ist das im Moment offen. Wir sind im Austausch, was für ihn und für uns der richtige Schritt ist", hatte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes am Dienstag zu der Causa erklärt.

Doch die Entscheidungsfindung ist auf Seiten des Spielers schon abgeschlossen. Amiri möchte Bayer 04 im Sommer verlassen. "Nadiem ist sehr ehrgeizig. Mit 26 Jahren ist sein Anspruch, regelmäßig zu spielen", bestätigt sein Bruder und Berater Nauwid Amiri gegenüber dem kicker den Entschluss des früheren deutschen Nationalspielers (5 Einsätze).

Amiri: Es blieb nur die Rolle des Backups

Auch wenn dem Allrounder, der in Leverkusen zwischen rechtem Schienenspieler und Linksaußen alle Positionen bekleidet hat, bewusst ist, dass er bei seinem neuen Klub nicht einen annähernd so gut dotierten Vertrag wie in Leverkusen unterzeichnen können wird, ist er zu diesem Schritt entschlossen. Vorausgesetzt das Gesamtpaket beim neuen Verein stimmt. 13 Startelfeinsätze in dieser Saison, davon neun in der Bundesliga, entsprechen nicht seinen Vorstellungen.

Der Werksklub, der Amiri auch wegen dessen vorbildlicher Trainingseinstellung gerne behalten hätte, stellt diese Entwicklung vor eine zusätzliche Aufgabe auf dem Transfermarkt. War Amiri doch als vierter Akteur für die Doppelsechs eingeplant, nachdem sich beide Parteien im April in Sachen Vertragsverlängerung schon sehr nahegekommen waren.

Doch die letzten Wochen der abgelaufenen Saison machten Amiri deutlich, dass er im Leverkusener Mittelfeld eben nur diese Rolle des Backups hätte einnehmen können. So erhielt er zum Ende wieder weniger Spielzeit, wurde beispielsweise in den beiden Halbfinalpartien in der Europa League gegen die AS Rom (0:1; 0:0) nur für insgesamt fünf Minuten eingesetzt. Enttäuschende Signale für den Spieler, die Amiri umdenken ließen.

Mittlere siebenstellige Ablösesumme für Amiri denkbar

Erst recht nachdem sich die bevorstehende Verpflichtung von Granit Xhaka (FC Arsenal) für die Mittelfeldzentrale abzeichnete. Bei Konkurrenten wie Xhaka, Führungsspieler Robert Andrich, Weltmeister Exequiel Palacios auf der Doppelsechs sowie Topstar Florian Wirtz auf der Zehn konnte sich der Rechtsfuß ausrechnen, dass er nur sehr selten von Beginn an gefragt gewesen wäre.

Womit Amiris Wechselwunsch feststeht. Findet sich für ihn der passende Klub, könnte Bayer, das 2019 neun Millionen Euro Ablöse an die TSG Hoffenheim zahlte, vielleicht noch eine mittlere siebenstellige Summe kassieren.