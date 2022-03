Benzema verpasst mindestens den Clasico

Real Madrid wird geschwächt in den prestigeträchtigen Clasico gehen. Die Königlichen müssen auf Leistungsträger Karim Benzema verzichten.

Über den 3:1-Comebacksieg gegen PSG wird man bei Real Madrid wohl noch lange sprechen, über das folgende 3:0 auf Mallorca weniger. Von den vergangenen sechs königlichen Toren schoss Karim Benzema allerdings gleich fünf (das sechste legte er auf) - diesen Beitrag gilt es nun zu kompensieren.

Der 34-Jährige hat sich auf Mallorca eine Verletzung in der linken Wade zugezogen und wird den prestigeträchtigen Clasico am Sonntagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) definitiv verpassen. Am Montag trifft sich dann auch die französische Nationalmannschaft ohne ihren vielleicht formstärksten Stürmer.

Ob Benzema weitere Vereinsspiele verpassen wird, gilt es noch abzuwarten. Für Real geht es am 2. April mit dem Auswärtsspiel bei Celta Vigo weiter - vier Tage später wartet der FC Chelsea im Viertelfinale der Champions League.