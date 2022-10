Benzema kündigt Karriereende bei Real Madrid an

Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema (34) will seine Karriere bei Real Madrid beenden. Das bekräftigte der Stürmer kurz nach der Verleihung des Preises.

Will den Verein nicht mehr wechseln: Karim Benzema. IMAGO/PanoramiC

Im Interview mit dem Radiosender "Onda Cero" wurde Benzema gefragt, ob er seine Laufbahn im Trikot der Königlichen beenden werde. "Ja", lautete die knappe Antwort des Franzosen. "Es gibt keine anderen Optionen."

Über den Zeitpunkt für sein Karriereende machte Benzema keine Angaben. Sein Vertrag bei den Madrilenen läuft am Saisonende aus, Medienberichten zufolge arbeiten beide Seiten aber an einer neuerlichen Verlängerung.

Benzema feiert am Tag nach dem WM-Finale in Katar seinen 35. Geburtstag. Die Weltmeisterschaft fehlt dem fünfmaligen Champions-League-Sieger noch in der Titelsammlung, beim Gewinn 2018 gehörte Benzema nicht zum französischen Kader.

Mit dem Bekenntnis zu Real Madrid erteilt Benzema auch eine Absage an seinen Heimatklub Olympique Lyon. Dessen Präsident Jean-Michel Aulas hatte mehrfach durchblicken lassen, den Stürmer zum Ende seiner Karriere zurück in seine Geburtsstadt holen zu wollen. Benzema wechselte 2009 aus Lyon nach Madrid.