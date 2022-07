Benzema, Flick, VAR: Das ist Ihre Meinung

Nach der abgelaufenen Saison hat der kicker zur großen Leserumfrage aufgerufen. 34.000 Menschen bezogen Stellung zu unterschiedlichsten Themen rund um den Fußball.

Einigkeit zwischen Spielern und Fans: Der beste Feldpieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison hieß nicht Robert Lewandowski, sondern Christopher Nkunku. Der Offensivmann von RB Leipzig, der bereits in der Umfrage unter 167 Bundesligaspielern ganz vorne landete, steht auch in der Gunst der kicker-Leser ganz vorne. Mit 28,8 Prozent unterbrach Nkunku die Serie von Lewandowski (15,9 Prozent), der zuletzt fünfmal in Folge in dieser Kategorie triumphiert hatte. Auffällig: Leverkusens Florian Wirtz, der bei den Profis nur hauchdünn hinter Lewandowski gelandet war, schafft es bei den Lesern gar nicht in Top fünf.

Weltweit hat Real-Stürmer Karim Benzema in der Leserumfrage die Nase vorne. 23,5 Prozent wählten den Franzosen zum aktuell besten Spieler des Planeten, Kevin De Bruyne (16,6 Prozent) und Kylian Mbappé (10,4 Prozent) landen auf den Plätzen zwei und drei. Unter den Torhütern steht weiterhin Manuel Neuer mit 31,3 Prozent an der Spitze - allerdings nur noch knapp vor Thibaut Courtois (29,3 Prozent). Und: Bei der Wahl zum besten Bundesliga-Torhüter der abgelaufenen Saison muss Neuer (13,7 Prozent) sogar dem Frankfurter Kevin Trapp (28,9 Prozent) den Vortritt lassen.

Durchwachsene Note für die DFB-Elf

Der deutschen Nationalmannschaft, die Neuer als Kapitän anführt, stellen die 34.000 Teilnehmer ein durchwachsenes Zeugnis aus. Im internationalen Vergleich spricht sich fast die Hälfte aller Leser (45,3 Prozent) für die Schulnote 3 für das DFB-Team aus. Deutlich besser wird die Arbeit von Bundestrainer Hansi Flick gesehen, dem 52,4 Prozent die Schulnote 2 ausstellen. Für die Favoritenrolle auf den WM-Titel reicht das aber nicht, bei der Frage "Wer wird Weltmeister?" liegt Titelverteidiger Frankreich (26,3 Prozent) ganz vorne, die DFB-Elf folgt immerhin mit 14,5 Prozent auf Rang zwei - knapp vor Brasilien, Argentinien und Spanien.

Einen Tick optimistischer ist die Leserschaft bei den Aussichten der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei der anstehenden Europameisterschaft. 16 Prozent der Befragten glauben, dass das Team von Martina Voss-Tecklenburg in England den Titel holt. Die Mehrheit (42 Prozent) votiert jedoch für ein Aus im Halbfinale.

Freiburger Doppelsieg - Skepsis bei VAR und Neuendorf

Einen Doppelerfolg in der Umfrage feiert der SC Freiburg. Sowohl bei der Benotung der Trainer als auch bei der des Managements liegen die Breisgauer in der Bundesliga laut kicker-Lesern ganz vorne. SC-Coach Christian Streich (Durchschnittsnote 1,6) lässt Kölns Steffen Baumgart und Unions Urs Fischer (jeweils 1,8) hinter sich, die sportliche Führung der Breisgauer triumphiert mit einer Durchschnittsnote von 1,8 vor Union (2,0) und Leverkusen (2,5). Am Ende beider Notenspektren: Hertha BSC.

Auch zu generellen Themen beziehen die kicker-Leser Stellung. So hält eine deutliche Mehrheit die Umsetzung des VAR für schlecht, die Umsetzung einer Aufstockung der 3. Liga auf 22 Mannschaften wird befürwortet - und dem neuen DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf begegnen über 60 Prozent mit Skepsis.

Alle Ergebnisse der großen Leserumfrage finden Sie in den kicker-Ausgaben vom 30. Juni (Teil 1) und 4. Juli (Teil 2) - jeweils erhältlich auch als eMagazine.