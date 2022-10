Benzema fehlt Real Madrid gegen Sevilla

Real Madrid muss am Samstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FC Sevilla auf Torjäger Karim Benzema verzichten. Wie lange der Angreifer fehlen wird, ist offen.

Karim Benzema hat sich erneut verletzt. Bei einer am Samstag durchgeführten Untersuchung wurde eine "Muskelermüdung im Quadrizeps des linken Beins" festgestellt. Somit fehlt der 34-Jährige den Königlichen sicher am Abend im Heimspiel gegen den FC Sevilla.

Ob der Angreifer länger ausfallen wird oder nur das Spiel am Sonnabend verpasst, gaben die Madrilenen nicht bekannt. Von den bisher zehn Saisonspielen, in denen Real 28 von 30 möglichen Punkten holte und damit La Liga anführt, war Benzema in nur sieben dabei, musste schon einmal in der Saison wegen einer Muskelverletzung passen.

Der Offensivmann war bisher in der Liga fünfmal erfolgreich, in der Champions League traf er noch nicht. Die Sahneform aus der vergangenen Saison, die ihm am Montag erstmals in seiner Karriere den Ballon d'Or einbrachte, kann der Franzose bisher noch nicht nachweisen.