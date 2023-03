Benzema bezichtigt Deschamps der Lüge: "Eine Frechheit"

Ziemlich beste Freunde waren Karim Benzema und Didier Deschamps noch nie. Jetzt haben das WM-Aus Benzemas und sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft gar einen öffentlich ausgetragenen Streit zur Folge.

Der 35-Jährige bezichtigte Didier Deschamps am Samstag der Lüge, nachdem der Nationaltrainer in einem Interview ausführlich auf Benzemas verletzungsbedingte Abreise aus Katar zurückgeblickt hatte.

"Karim sagte mir selbst, dass er es nicht mehr rechtzeitig schaffen würde", sagte Deschamps der Zeitung "Le Parisien": "Es tat ihm weh, weil die Weltmeisterschaft ihm viel bedeutete. Er sagte mir: 'Es ist vorbei.'"

Benzema hatte kurz vor Frankreichs WM-Auftakt eine Oberschenkel-Verletzung erlitten und kam in Katar daraufhin gar nicht zum Einsatz. Bei seinem Klub Real Madrid nahm er allerdings am 10. Dezember das Training wieder auf, vier Tage vor Frankreichs Halbfinal-Spiel gegen Marokko.

"Heiliger Didier"

Benzema reagierte nun via Instagram auf Deschamps' Interview. Der Angreifer kommentierte einige Aussagen des Trainers mit den Worten "welch eine Frechheit". Zudem widmete er ihm den Video-Ausschnitt eines in Frankreich populären Influencers, der die Worte "Lügner, du bist ein Lügner" wiederholt. "Heiliger Didier", schrieb Benzema dazu.

Frankreich war ohne den Ballon-d'Or-Gewinner bis ins Finale der WM vorgedrungen und unterlag dort Argentinien erst im Elfmeterschießen. Einen Tag nach dem Endspiel verkündete Benzema seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

Kurz nach Weihnachten hatte sich bereits der Berater Karim Djaziri in den Streit via Twitter eingeschaltet. "Ehe ich das hier veröffentliche, habe ich drei Spezialisten konsultiert, die die Diagnose bestätigen, dass Benzema ab dem Achtelfinale mindestens auf der Bank hätte sitzen können. Warum wurde er gebeten, so schnell abzureisen?" Eine Antwort darauf wird es wohl nicht mehr geben.