Benzema bei Real Madrid: Eine Ära in neun Toren

Seit 2009 behauptete sich Karim Benzema wieder und wieder als Mittelstürmer von Real Madrid. Neun Tore beschreiben die Ära der besonderen Nummer 9 besonders gut.

Gutis Hacke: Einer von vielen

Der große Star-Einkauf war der 21-jährige Benzema von Olympique Lyon bei Real Madrid im Sommer 2009 nicht. Denn dieser bedeutete auch die Ankunft von Cristiano Ronaldo, Kaka oder Xabi Alonso. Zunächst war der zurückhaltende Franzose beim spanischen Rekordmeister nur einer von vielen und schoss Tore, bei denen nicht immer er, der Torschütze, im Fokus stand.

So war Benzema Nutznießer eines genialen Hackentricks von Spielmacher José Maria Gutierrez, genannt Guti - doch an diesen Treffer aus Benzemas Premieren-Saison 2009/10 gegen Deportivo La Coruna denkt man heute höchstens noch wegen der Vorlage.

Das schnellste Tor im Clasico

Im Dezember 2011 zeichnete sich allmählich ab, dass Benzema beim größten Klub der Welt trotz Startschwierigkeiten tatsächlich Geschichte schreiben könnte. Er tat es in einem der vielen Clasicos der Mourinho-Guardiola-Ära.

Nach einem Abspielfehler von Barça-Keeper Victor Valdes traf der Franzose per trockenem Volley bereits nach 20 Sekunden und erzielte damit das schnellste Tor der Clasico-Geschichte - zumindest seit Datenerfassung.

Wie einst van Basten

In den Anfangsjahren, nach den Abgängen von Ruud van Nistelrooy oder Raul, war Benzema bei den Blancos noch Teilzeit-Mittelstürmer, teilte sich die Position größtenteils mit Gonzalo Higuain. Welche (vor allem technischen) Vorzüge der Franzose hatte, unterstrich er im März 2012 beim 5:1-Auswärtssieg gegen Osasuna mit einem Traumtor, das an Marco van Bastens Volley aus dem EM-Finale 1988 erinnerte.

Cristiano Ronaldo setzte sich auf dem linken Flügel durch und flankte an den zweiten Pfosten, wo Benzema den Ball aus spitzem Winkel volley hoch ins lange Eck jagte. Real beendete die Rekordsaison 2011/12 als Meister mit 100 Punkten und 121 erzielten Toren - Cristiano Ronaldo schoss 46, Higuain 22 und Benzema 21. Wohl dem, der solch einen Angriff hat.

Ein typischer Benzema

Die vielleicht schönste Version eines typischen Benzema-Tores führte der Mann mit der Rückennummer 9 im Heimspiel gegen Real Sociedad 2014/15 auf. Nach einer Ecke spielte er sich durch einen feinen Doppelpass mit Isco am linken Strafraumeck frei und schlenzte die Kugel fast ansatzlos unhaltbar hoch ins lange Eck. Technik, Spielstärke und Torgefahr in Personalunion.

Platz verschafft, ins Eck geschlenzt: ein typischer Benzema. Getty Images

Der Höhepunkt einer Ära

"Erstmals seit neun Jahren fühle ich mich ihnen unterlegen", gestand Barcelonas Gerard Piqué, der bekanntlich nur extrem ungern ein gutes Haar am Erzrivalen lässt, nach dem spanischen Supercup zu Beginn der Saison 2017/18.

Real hatte die Katalanen 3:1 und 2:0 geschlagen, das 2:0 im Rückspiel im Bernabeu besorgte der clever schleichende Benzema. Nur wenige Monate nach der ersten jemals verteidigten Champions League erlebte der amtierende spanische Meister in diesem Moment womöglich den Höhepunkt dieser Ära. Schon in den Wochen nach jenen Clasicos ging es dann zwar bereits bergab, die Königsklasse wanderte am Ende aber auch ein drittes Mal hintereinander nach Madrid.

Der Schrecken der Torhüter

Das lag auch an Benzema, der im CL-Finale 2018 gegen Jürgen Klopps FC Liverpool das 1:0 erzielte. Aber nicht irgendwie: Der Franzose lauerte vor Loris Karius gewitzt auf einen eröffnenden Flachpass des in diesem Endspiel höchst unglücklich agierenden LFC-Keepers, der ihm diesen Gefallen tat.

Benzema spritzte dazwischen, hielt den Fuß hin - und drehte jubelnd ab. Alles regulär. Und bestimmt keine Ausnahme. Im Verlauf der Jahre provozierte der antizipierende Franzose immer wieder Fehler gegnerischer Torhüter, auch Sven Ulreich oder beim zurückliegenden CL-Sieg Gianluigi Donnarumma und Edouard Mendy können ein Lied davon singen.

Ein Nachfolger ist gefunden

Hier bin ich: Ab der Saison 2019/20, die zweite nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo, übernahm Benzema die Rolle des Superstars in Madrid. Auf dem Weg zur ersten Meisterschaft ohne CR7 schoss der Mittelstürmer etliche entscheidende Tore, wohl keines so überragend und überzeugend wie im Heimspiel gegen den FC Valencia.

Mit dem stärkeren rechten Fuß hob er eine Hereingabe im Strafraum mit dem ersten Kontakt über seinen Gegenspieler, mit dem schwächeren linken jagte er die Kugel mit dem zweiten Kontakt von der Unterkante der Querlatte in die Maschen. Kaliber Tor des Jahres.

Der Grundstein für den Ballon d'Or

Als großer königlicher Mittelstürmer mit vielen Toren und Titeln hatte sich Benzema bereits bewiesen, doch in der Champions-League-Saison 2021/22 hob er sich durch die mit Abstand beste Spielzeit seiner Karriere auf ein neues Level - Vereinslegende.

Ekstase gegen PSG: Hattrick-Schütze Benzema (li.). AFP via Getty Images

Den ersten großen Auftritt in Richtung des 14. und bisher womöglich am spektakulärsten errungenen Henkelpotts hatte Benzema im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Beim Gesamtstand von 0:2 begann der Schlüsselspieler einen Hattrick zu schnüren, den er nur Sekunden nach Wiederanpfiff nach dem 2:2 (Gesamtstand) vollendete. Der Grundstein für den verdienten Gewinn des Ballon d'Or.

Die Endstufe des Selbstbewusstseins

Nach 14 Jahren verabschiedet sich Karim Benzema nicht nur als der Spieler von Real Madrid, der die zweitmeisten Tore der Vereinsgeschichte schoss (354 Treffer, Cristiano Ronaldo traf 450-mal) und die meisten Titel der Vereinsgeschichte gewann (25, wie Marcelo). Seine außergewöhnliche Form auf dem Weg zum CL-Titel 2022 wird das sein, was vom inzwischen 35-Jährigen vor allem in Erinnerung bleiben wird.

Ihren Höhepunkt fand sie wohl beim 3:4 im Halbfinal-Hinspiel bei Manchester City, als Benzema - nur so strotzend vor Selbstbewusstsein - per überragendem Panenka-Elfmeter den Endstand besorgte. Und deutlich machte, dass Real Madrid in dieser Saison einmal mehr nicht zu schlagen war.