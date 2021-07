Benteke verstärkt Wegberg-Beeck

Der FC Wegberg-Beeck hat Jonathan Benteke verpflichtet. Der Regionalligist stattete den 26-jährigen Angreifer mit einem Einjahresvertrag aus.

Lief in der Saison 2019/20 für Aachen auf: Jonathan Benteke (li.). imago images/Markus Endberg

Der in Lüttich geborene Benteke, der vor fünf Jahren in der englischen Premier League bei Crystal Palace spielte und zuletzt beim belgischen Drittligisten URSL Vise unter Vertrag gestanden hatte, fällt in die Kategorie echter Mittelstürmer.

In der Regionalliga West ist der jüngere Bruder des belgischen Nationalstürmers Christian Benteke kein Unbekannter, in der Saison 2019/20 spielte er für Alemannia Aachen und markierte in 14 Spielen drei Treffer.

Beim FC erhält der Belgier einen Vertrag bis Sommer 2022.