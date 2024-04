Bensheim verliert Co-Trainer

Die HSG Bensheim/Auerbach muss ab der kommenden Saison auf der Position des Co-Trainers umplanen. Dennis Rybakov räumt seinen Platz, ein Ersatz ist noch nicht gefunden.

Dennis Rybakov wird aus zeitlichen und beruflichen Gründen sein Amt als Co-Trainer bei den "Flames" der HSG Bensheim/Auerbach zum Saisonende niederlegen. Das teilte der Bundesligist am Donnerstag mit.

Durch die Teilnahme an der European League, die auch nächste Saison wieder erreicht werden soll, ist ein enormer zusätzlicher Zeitaufwand notwendig, den Rybakov neben einer neuen beruflichen Herausforderung nicht mehr leisten kann. Daher entschied er sich, seinen Posten zu räumen.

Co-Trainer verlässt HSG Bensheim/Auerbach

"Es war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich mich sehr wohl gefühlt und das auch sehr gerne gemacht habe. Fakt ist aber, dass wir vor über einem Jahr, als ich dazu kam, noch ganz normal in der Bundesliga gespielt haben und irgendwo im Mittelfeld der Tabelle standen. Damals hätte keiner gedacht, dass wir uns so rasant sportlich entwickeln, auf Platz drei der Bundesliga stehen und Europapokal spielen", schildert der 46-Jährige, der im Februar 2023 zu den Hessinnen gekommen war.

Beim Klub stoß sein Wunsch auf viel Verständnis. "Ich wünsche ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und vielleicht wird er wieder irgendwo Trainer bei einer Mannschaft, die nicht so viel Aufwand betreibt, wie wir", hofft Cheftrainerin Heike Ahlgrimm und kündigt an, mit ihm in Kontakt zu bleiben.

Derweil müssen sich die "Flames" auf der Suche nach einem Ersatz machen. Bisher ist der Verein noch nicht fündig geworden.