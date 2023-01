Bensemann: Der 150-Jährige, der den kicker gründete und fliehen musste

Pionier Walther Bensemann hätte an diesem Freitag Geburtstag. Eine Würdigung aus der Feder eines Mitstreiters.

Der kicker war zweieinhalb Jahre jung, als Walther Bensemann am 13. Januar 1923 seinen 50. Geburtstag feierte. Simon Rosenberger, der in seiner über drei Jahre währenden Tätigkeit in der Redaktion Bensemanns rechte Hand war, verfasste zu diesem Anlass eine Würdigung seines Chefs und Freundes, die wir 100 Jahre später in Auszügen erneut veröffentlichen.

"Es gibt nicht viele Gelegenheiten im Leben des Menschen, die den anderen das Recht geben, zurückzuschauen und mit kritischem Auge das Geschaffene und Erreichte zu betrachten. Fünfzig abgediente Lebensjahre machen es für den Jubilar zum Recht und dem Chronisten zur Pflicht, sich mit dem Fünfzigjährigen zu beschäftigen. Wohl weiß ich, dass es Berufenere gäbe, das Lebenswerk Bensemanns zu schildern, als ich, der ich ihn erst etwas mehr als ein Jahrzehnt kenne, allein als sein derzeitiger Mitarbeiter glaube ich, es für mich beanspruchen zu dürfen, dies heute zu tun.“

"Der Fußballsport, eine unbedingte Notwendigkeit bei der Erziehung des jungen Menschen"

"Frühzeitig, im Englischen Institut in Lausanne, lernte Bensemann den Fußballsport kennen und lieben. Er lernte dort - im Kreise englischer Freunde und unter Leitung englischer Lehrer - das erkennen, was so vielen seiner späteren deutschen Kollegen jetzt noch nicht klar ist: dass der Sport, und namentlich der Fußballsport, eine unbedingte Notwendigkeit ist bei der Erziehung des jungen Menschen. (...) Unentwegt und unentmutigt kämpfte er gegen Unwissenheit und fanatischen Hass überall, wo er sich aufhielt, für unseren Fußballsport."

"Vor 2 1/2 Jahren gründete Bensemann den 'Kicker'. Mit dieser Gründung erreichte er das Ziel, das er bereits seit Jahrzehnten verfolgt hatte: eine Sportzeitung zu schaffen, die andere als die herkömmlichen Wege ging, die ihren Lesern nicht nur die Berichterstattung über einen mehr oder weniger großen Tell des eigenen Vaterlandes vermittelte, sondern ihren Wirkungskreis über die Grenzen des eigenen Landes hinausdehnte und den Sportbetrieb in allen sporttreibenden Ländern erfasste. In mühevoller, angestrengter Arbeit - er scheute sich nicht, den Schubkarren mit den Zeitungspaketen mit eigener Hand zum Postamt und zum Schiff zu fahren - ging er Schritt für Schritt vorwärts: Und wenn heute der 'Kicker' internationalen Ruf besitzt, ist dies einzig und allein Bensemanns Werk."

"Sein Beispiel weckte andere Zeitungen, die bisher in der Selbsttäuschung, alles zu tun, was notwendig sei, in stiller Beschaulichkeit schlummerten, und veranlasste sie, sich ebenfalls mehr als bisher um den internationalen Sport zu kümmern."

"Vorkämpfer für die internationale Verständigung"

"Und so war Bensemann - direkt und indirekt - ein Vorkämpfer für die internationale Verständigung auf sportlichem Gebiete. Wenn heute die deutschen Fußballer im schweizer, im tschechischen, elsässischen, lothringischen, luxemburgischen, spanischen, italienischen und englischen Fußball ebenso gut wie im deutschen Fußball Bescheid wissen, wenn die Schweizer, Tschechen etc. sich im deutschen Fußball auskennen, ist dies mit am meisten Bensemanns Verdienst."

"Beweise für die Intensität, mit der er für unseren Sport arbeitete und kämpfte, sind die vielen Vereinsgründungen, deren Urheber er war. (...) Eine ganze Reihe von Städten hatte ihm die Bekanntschaft mit dem Fußballspiel zu verdanken, indem er die ersten Wettspiele in ihnen arrangierte. (...) Im Jahre 1893, als in Deutschland die wenigsten vom Fußballsport überhaupt etwas wussten, brachte er bereits die erste internationale Begegnung zustande; die Begegnung Lausanne-Süddeutschland war sein Werk, wie ja auch das erste Spiel Berlin-Süddeutschland auf seine Initiative zurückzuführen ist. (...) Die Zahl tüchtiger Sportslehrer, die er nach dem Kontinent gebracht hat, lässt sich an den zehn Fingern nicht herzählen. Leider kam der Krieg vor den großen Erfolgen."

"Dass eine solche vieljährige und aufopfernde Beschäftigung mit dem Fußballsport nicht ohne persönliche finanzielle Opfer Erfolg haben konnte, dürfte klar sein; trotzdem geht das, was Bensemann auch auf diesem Gebiet geleistet hat, weit über das hinaus, was von anderer Seite jemals dafür getan wurde. Bensemann hat dem Fußballsporte im Laufe der Jahre ein Vermögen geopfert, das nach heutiger Berechnung hundert Millionen um ein Beträchtliches übersteigt."

"Ich komme zum Schluss: Die vielen Anfeindungen, denen Bensemann wegen seines letzten Eingreifens in der süddeutschen Verbandskrise ausgesetzt war, trafen mich persönlich wie Schläge ins Gesicht. Es war mir daher ein Bedürfnis, die Gelegenheit des 50. Geburtstages Bensemanns dazu zu benützen, um der Mitwelt einen Begriff davon zu geben, was Bensemann im Fußballsport geleistet hat. Glauben denn die Leute, die Bensemann heute angreifen, dass sie überhaupt heute eine Rolle spielen könnten, wenn nicht Bensemann 35 Jahre seines Lebens so für den Fußballsport gearbeitet hätte? Was ist zehn-, ja was ist zwanzigjährige Tätigkeit in der Vorstandschaft eines Verbandes oder Vereines gegen die Pionierarbeit eines Bensemann? Und wie kann irgendjemand es wagen, einem Manne wie Bensemann in irgendeiner Sache persönliche Motive unterzuschieben? Walther Bensemann gratuliere ich zu seinem 50. Geburtstag. Möge uns ein gütiges Schicksal diesen Mann noch lange erhalten!"

1933, kurz nach Bensemanns 60. Geburtstag, kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Wegen seiner jüdischen Herkunft musste der kicker-Gründer sein Lebenswerk aufgeben und Deutschland verlassen.

Er starb am 12. November 1934 in Montreux in der Schweiz und verschwand für viele Jahre aus der Erinnerung.