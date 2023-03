Bensebaini nach Ausraster für zusätzliches Spiel gesperrt

Ramy Bensebaini fehlt Borussia Mönchengladbach nach seiner Ampelkarte zweimal. Dazu muss der 27-Jährige eine fünfstellige Geldstrafe entrichten.

War nach der Gelb-Roten Karte nicht zu beruhigen: Ramy Bensebaini (rechts). Borussia Moenchengladbach via Getty Images

Turbulente Wochen bei Borussia Mönchengladbach. Nach dem sportlich ereignisarmen 0:0 gegen den SC Freiburg waren Diskussionen abseits des Platzes Thema bei den Fohlen. Zum einen um Marcus Thuram, der für eine Schwalbe keine Gelbe Karte sah, zum anderen um Ramy Bensebaini, der mit einer Gelb-Roten Karte binnen weniger Sekunden für Aufsehen sorgte.

Zuerst schlug der Algerier in der 87. Minute einen Ball weg und sah Gelb, als er sich im Anschluss höhnisch mit Applaus und hochgestrecktem Daumen beim Schiedsrichter bedankte, folgte die zweite Verwarnung, die einen Platzverweis nach sich zog.

Zwei Spiele und 15.000 Euro

Doch damit nicht genug. Bensebaini war von seinen Mitspielern nicht zu beruhigen und erlaubte sich auch abseits des Platzes weitere Entgleisungen. So trat er zunächst gegen eine Bande und rief im Anschluss auf Französisch eine Beleidigung in Richtung des Schiedsrichters. Der DFB gab nun das Strafmaß für den Linksverteidiger bekannt.

Bensebaini muss nach dem Spiel in Leipzig am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), das er durch die Ampelkarte ohnehin verpasst, auch beim Heimspiel gegen Werder Bremen (17. März) zuschauen. Zusätzlich erlegte der DFB dem 27-Jährigen eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro auf.

Damit dürfte U-21-Nationalspieler Luca Netz (19) mindestens zwei Bewährungschancen erhalten.