"Benötigen einen gewissen Neuanfang": Stuttgarter Kickers trennen sich von Ünal

Zwei Wochen nach der verspielten Meisterschaft am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest haben sich die Stuttgarter Kickers von Cheftrainer Mustafa Ünal getrennt.

Dabei habe nicht per se der verpasste Sprung in die 3. Liga den Ausschlag gegeben, so der Verein in seiner Meldung, vielmehr war es die Entwicklung des Teams - insbesondere in der Rückrunde. "Diese Entwicklung hat uns gerade mit Blick auf die kommende Spielzeit Sorgen bereitet", erklärt Sportdirektor Marc Stein.

Präsident Rainer Lorz ergänzt: "Wir haben die abgelaufene Saison sehr intensiv mit unserem Sportdirektor Marc Stein analysiert und uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sind aber dann letztendlich zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, dass wir einen gewissen Neuanfang und frische Impulse benötigen." Lorz bedauert die "enorm schwere Entscheidung", weil man Ünal sportlich und menschlich sehr schätze. Die Entwicklung in der Rückrunde habe aber in eine Richtung gezeigt, "die zur Belastung für die neue Spielzeit zu werden drohte".

Seit 2017 bei den Kickers

Ünal kam 2017 nach Degerloch, zunächst als U-17- und später als U-19-Trainer. 2021 wurde er zum Cheftrainer der damaligen Oberliga-Mannschaft befördert, die im vergangenen Jahr in die Regionalliga führte. "Die Erfolge der letzten Jahre sind eng mit seinem Namen verknüpft. Wir danken ihm für sein außergewöhnliches Engagement und wünschen ihm für seine weitere Zukunft nur das Beste", so Lorz abschließend. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.