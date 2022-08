Bennetts zweiter Streich: Bora-hansgrohe-Fahrer gewinnt im Sprint

Sam Bennett feierte bereits seinen zweiten Tagessieg bei der diesjährigen Vuelta, auch am Sonntag war der Ire nicht zu schlagen. Das Rote Trikot trägt nun ein Italiener.

Zum Abschluss der Tage in den Niederlanden standen am Sonntag noch einmal 193,2 Kilometer rund um Breda auf dem Programm. Brettflach ging es dahin, so dass bereits im Vorfeld mit einer Sprintentscheidung gerechnet wurde. Und so kam es dann auch. Bennett wurde von seinem Team Bora-hansgrohe glänzend platziert, der Ire erledigte dann in 4:05,53 Stunden vor dem Dänen Mads Petersen und dem Briten Daniel McLay den Rest. Bereits am Samstag hatte Bennett die 2. Etappe für sich entschieden.

Wie am Vortag konnte Pascal Ackermann nicht in die Entscheidung eingreifen. Der UAE-Sprinter war zu Beginn des Sprints noch gut platziert, wurde dann aber durchgereicht und wurde Neunter. In der Gesamtwertung fährt nun Edoardo Affini (Jumbo-Visma) im Roten Trikot des Gesamtführenden, der Italiener übernahm von seinem Teamkollegen Mike Teunissen.

Bennett vergrößerte seinen Vorsprung in der Punktewertung auf seinen ärgsten Verfolger Pedersen (Trek-Segafredo). Bennett hat nun 117 Punkte auf dem Konto und damit 57 Zähler Vorsprung, auf Rang drei liegt Ackermann (34 Punkte).

Am Montag ist Ruhetag, der Vuelta-Tross wird nach Spanien transferiert werden. Am Dienstag steht dann die vierte Etappe über 152,5 Kilometer von Vitoria-Gasteiz nach Laguardia im Baskenland an. Eine Bergwertung der 2. sowie der 3. Kategorie sowie der kurze, aber giftige Schlussanstieg lassen den Schwierigkeitsgrad so langsam steigen.

Breda/Niederlande - Breda/Niederlande (193,20 km):

1. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe 4:05:53 Std.; 2. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo + 0 Sek.; 3. Daniel McLay (Großbritannien) - Team Arkea-Samsic; 4. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis; 5. Fabian Lienhard (Schweiz) - Groupama-FDJ; 6. Tim Merlier (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 7. Kaden Groves (Australien) - BikeExchange; 8. Cedric Beullens (Belgien) - Lotto-Soudal; 9. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates; 10. Danny van Poppel (Niederlande) - Bora-hansgrohe; ... 16. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe:

1. Edoardo Affini (Italien) - Jumbo-Visma 8:20:07 Std.; 2. Sam Oomen (Niederlande) - Jumbo-Visma + 0 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma; 4. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma; 5. Mike Teunissen (Niederlande) - Jumbo-Visma; 6. Robert Gesink (Niederlande) - Jumbo-Visma; 7. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 13; 8. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - Ineos Grenadiers; 9. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers; 10. Pawel Sivakov (Frankreich) - Ineos Grenadiers