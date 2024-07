Bennetts zieht es nach Düren

Jayden Bennetts wechselt nach seinem Vertragsende beim 1. FC Phönix Lübeck in die Regionalliga West zum 1. FC Düren. Für die Lübecker kam der 23-jährige Angreifer seit September 2022 auf 5 Tore in 35 Viertliga-Partien. Der FCD schreibt in einer Meldung über den in England geborenen Neuzugang: "Er ist ein flexibler Offensivspieler, der gerne das Eins-gegen-Eins sucht und als trickreicher Spieler gilt."