Bennett Zweiter bei Sprint-Sieg von Philipsen

Erst zu dieser Saison kehrte Sam Bennett wieder zu Bora-hansgrohe zurück, sein Comeback feierte der Ire gleich mit einem Podiumsplatz. Den ersten Tagessieg auf er WorldTour in diesem Jahr holt sich Jasper Philipsen.

Nachdem die Rennen in Australien wie bereits im Vorjahr der Corona-Pandemie zum Auftakt gefallen waren, kam es der UAE-Tour zu, die Worldtour 2022 zu eröffnen. Die 185 Kilometer auf der 1. Etappe mit Start und Ziel in Madinat Zayet verliefen brettflach, sodass im Vorfeld bereits mit einer Sprintankunft gerechnet wurde. Und so kam es dann auch.

Zuvor allerdings durfte sich ein Fahrer-Quintett fast vom Start weg in einer Führungsgruppe präsentieren. Bis zur Hälfte des Rennens fuhren die vier Flüchtenden rund vier Minuten Vorsprung heraus. Nachdem in Moreed Dune allerdings gewendet wurde, schmolz der Vorsprung bei über 30 Grad Celsius im Schatten dahin. Und bereits rund 20 Kilometer vor dem Ziel war es soweit, das Feld fuhr wieder zusammen.

Hektisch ging es dann im Massensprint zu. Den Sieg holte sich letztendlich der Belgier Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) hauchdünn vor Bennett sowie dem Italiener Elia Viviani (Ineos Grenadiers). Mit Max Kanter (Movistar) als Siebter sowie Pascal Ackermann (UAE Team) auf Rang zehn schafften zwei weitere deutsche Sprinter den Sprung unter die Top Ten.

"Ich bin noch nicht bei einhundert Prozent", sagte Bennett nach der Zieldurchfahrt. "Wir können heute aber sehr zufrieden sein, und ich denken, dass unsere Leistungen noch besser werden."

Auch die 2. Etappe der UAE Tour ist eine Sache für die Sprinter. Die 176 Kilometer um Abu Dhabi sind ebenfalls flach. Die Rundfahrt endet am kommenden Samstag mit einer Bergetappe.

1. Etappe Madinat Zayed - Madinat Zayed (184,00 km):

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Fenix 4:42:34 Std.; 2. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe + 0 Sek.; 3. Elia Viviani (Italien) - Ineos Grenadiers; 4. Dylan Groenewegen (Niederlande) - BikeExchange; 5. Emils Liepins (Lettland) - Trek - Segafredo; 6. Arnaud Demare (Frankreich) - Groupama-FDJ; 7. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team; 8. Olav Kooij (Niederlande) - Jumbo-Visma; 9. Tom Devriendt (Belgien) - Wanty-Gobert; 10. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Fenix 4:42:24 Std.; 2. Sam Bennett (Irland) - Bora-hansgrohe + 4 Sek.; 3. Dmitri Strachow (Russland) - Gazprom-Rusvelo; 4. Elia Viviani (Italien) - Ineos Grenadiers + 6; 5. Alessandro Tonelli (Italien) - Bardiani; 6. Xandres Vervloesem (Belgien) - Lotto-Soudal + 8; 7. Dylan Groenewegen (Niederlande) - BikeExchange + 10; 8. Emils Liepins (Lettland) - Trek - Segafredo; 9. Arnaud Demare (Frankreich) - Groupama-FDJ; 10. Max Kanter (Cottbus) - Movistar Team