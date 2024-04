Bennet Wiegert: "Wollen in das Thema Ruhe reinbringen"

Auf die Spekulationen um Nationaltorwart Andreas Wolff hatte Bennet Wiegert nach dem immens wichtigen Auswärtssieg in Flensburg überhaupt keine Lust. Und auch zum Fall Nikola Portner wollte sich der Trainer des SC Magdeburg nicht äußern - um seinem Torhüter nicht zu schaden.

"Ich habe zur Zeit das Gefühl, je besser wir Handball spielen, desto mehr Schlagzeilen werden über uns produziert", sagte der Trainer des SC Magdeburg bei Dyn nach dem wichtigen Sieg bei der SG Flensburg-Handewitt, mit dem eine weitere Hürde auf dem Weg zum Titel in der Handball Bundesliga genommen wurde.

"Wir können uns damit nicht beschäftigen, wir haben so viel vor uns, so viele Spiele", so Bennet Wiegert auf die Nachfrage zu den Spekulationen über eine Verpflichtung von Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff. Nach dem Gewinn des DHB-Pokals, haben die Magdeburger als Klub mit den wenigsten Minuspunkte in der Handball Bundesliga die Meisterschaft in eigener Hand. Ebenso die Teilnahme am Final4 in der Handball Champions League wo das Viertelfinale ansteht.

Wie ein Dementi des Bild-Berichts, nachdem sich Wolff mit Magdeburg einig ist und zur neuen Saison in die Bundesliga zurückkehren könnte, klang das nicht. Wiegert wollte wie Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt "Gerüchte grundsätzlich nicht kommentieren", sagte aber: "Es ist toll, dass der SC Magdeburg mit so tollen Spielern in Verbindung gebracht wird."

Wiegert: "Wollen in das Thema Ruhe reinbringen"

Handlungsbedarf könnte beim SC Magdeburg für die kommende Saison im Tor entstehen. Der bisherige Stammkeeper Nikola Portner ist nach einer positiven Dopingprobe suspendiert, ihm droht eine lange Sperre.

Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hatte nach einer positiven Wettkampfkontrolle Methamphetamine in der Probe des Schweizers entdeckt. Die B-Probe ist noch nicht geöffnet, es gilt die Unschuldsvermutung - doch auf die Suspendierung könnte eine Sperre folgen.

Bestandsaufnahme: Fragen und Antworten zum Fall Nikola Portner

"Das ist jetzt ein Thema von Anwälten, und die belehren uns immer wieder, dass wir uns in einem schwebenden Verfahren bitte nicht äußern sollen. Damit können wir Nikola schaden", sagte Bennet Wiegert: "Wir wollen in das Thema Ruhe reinbringen, ich bin alles andere als ein geduldiger Typ, aber das braucht jetzt einfach Zeit, und darum bitte ich alle Medienvertreter, das zu verstehen."

Die Ruhe braucht Wiegert für die entscheidenden Wochen der Saison. In der Bundesliga ist der SCM nach dem eindrucksvollen 32:29 im Topspiel bei der SG Flensburg-Handewitt auf Meisterkurs, in der Champions League geht es für den Titelverteidiger am kommenden Mittwoch in Kielce weiter. Im Viertelfinal-Hinspiel trifft Magdeburg damit auch auf Wolff, die Spekulationen dürften so weiter ein Thema bleiben.