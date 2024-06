Bennet Wiegert: "Wir fühlen uns hier sehr wohl"

Zum 15. Mal findet das Champions League Final4 in der Lanxess Arena in Köln statt. Während Barcelonas Jonathan Carlsbogard von Anfang an über die Austragungsstätte strahlte, war Bennet Wiegert zunächst nicht ganz überzeugt - ist es jetzt aber.

"Jeder will hier sein, auch ich. Es ist ein Traum, hier zu spielen, und jetzt will ich auch noch gewinnen", machte Jonathan Carlsbogard eine Kampfansage. Im letzten Jahr scheiterte der FC Barcelona nach Verlängerung im Halbfinale gegen den SC Magdeburg. In diesem Jahr wartet der THW Kiel.

"Es ist toll, wieder hier in die Lanxess Arena zu kommen", freut sich der 29-Jährige Schwede und lobt die Atmosphäre: "Im Januar war das wirklich etwas besonderes gegen Deutschland hier zu spielen. Die Stimmung ist immer gut. Hier möchte natürlich jeder spielen."

Bennet Wiegert war vom Austragungsort zunächst nicht ganz so überzeugt. "Ich habe mich eigentlich schwer getan mit Köln und habe auch kein Geheimnis draus gemacht", so der Trainer des SC Magdeburg.

"Ich weiß, dass der Handball wachsen muss, ich bin Handballfan, ich möchte auch, dass der Handball weiter wächst und dann gehört der Handball auch in die größten Arenen. Köln ist eine der größten Handballarenen der Welt, ohne Wenn und aber. Es sei denn, man geht ins Fußballstadion nach Düsseldorf oder irgendwas, aber das glaube ich kommt erstmal nicht in Frage", führt Wiegert aus.

Eine Frage des Erfolgs?

Der Magdeburger Trainer fügt an: "Trotzdem, vielleicht auch durch den Misserfolg im DHB-Pokal-Final4 im Siebenmeter-Werfen gegen die Rhein-Neckar Löwen, hatte ich mit Köln noch nichts am Hut und war immer sehr Hamburg-begeistert, weil ich die Atmosphäre im Pokal sehr charmant empfand", so Wiegert.

Doch seine Wahrnehmung hat sich stark gewandelt: "Krass, wie sehr das switcht, wenn man Erfolg hat. Seit dem Champions League Final4 und auch dieses Jahr DHB-Pokal fühlen wir uns hier sehr wohl in dieser großen Arena, in dieser Atmosphäre, im Hotel."

Der SC Magdeburg kommt also sehr gerne wieder: "Wir haben auch immer mehr das Ziel, hier dabei sein zu wollen. Das ist schon speziell. Ich glaube wirklich, dass das das größte Vereinshandballturnier der Welt ist, wo die ganze Handballwelt drauf guckt. Das ist die große Bühne für die Jungs im Vereinshandball", lobt der 42-Jährige abschließend.

Erfolg will der SC Magdeburg auch dieses Jahr haben - wie alle anderen Vereine. Im Gegensatz zum THW Kiel haben die Magdeburger zudem die Chance, sich in der nächsten Saison erneut zu qualifizieren. Zudem geht es für den THW und den SCM auch nächste Bundesliga-Saison wieder um eines der beiden begehrten Tickets in die Königsklasse, die übrigens den Vertrag in Köln bis 2029 verlängert hat.