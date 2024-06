Bennet Wiegert von der Stadt Magdeburg geehrt

Auf dem "Sports Walk of Fame" in der Magdeburger Innenstadt wurde am gestrigen Mittwoch (19. Juni) eine neue Bodenplatte enthüllt. Auf der Ehrenmeile für herausragende Magdeburger Sportlerinnen und Sportler ist nun auch Bennet Wiegert verewigt.

Bennet Wiegert wird für seine Leistungen als einstiger Handballprofi und für seine herausragenden Erfolge als Trainer geehrt. "Es macht mich stolz, dass ich in meiner Heimatstadt so gewürdigt werde und hier neben all den großartigen Namen des Sports vertreten bin", wird Wiegert auf der Homepage der Stadt Magdeburg zitiert.

"Bennet Wiegert gehört als Sportler zur Extraklasse und schafft es als Trainer immer wieder, seine Mannschaft in höchster Qualität aufspielen zu lassen. Das trägt maßgeblich dazu bei, dass Magdeburg zur Liga der Sportstädte mit internationalem Ruf gehört“, betont Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris.

Seit 2007 werden in Magdeburg auf dem "Sports Walk of Fame" erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler mit Magdeburger Ursprung geehrt - ganz nach dem Vorbild des "Walk of Fame" in Los Angeles.

Erneute Auszeichnung

Es ist nicht die erste Ehrung für Bennet Wiegert in dieser Saison. Im Rahmen des letzten Bundesligaspiels am 2. Juni wurde dem Magdeburger Coach die Auszeichnung zum "Trainer der Saison 2023/24" überreicht.

In der abgelaufenen Saison hat der SCM unter Wiegert mit der deutschen Meisterschaft und dem Triumph im DHB-Pokal das nationale Double geholt. Einen weiteren Titel sicherte sich der SC Magdeburg zuvor beim IHF Super Globe und schaffte zudem den erneuten Sprung ins EHF Champions League Final4.

