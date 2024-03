Bennet Wiegert und Stefan Kretzschmar: "Jetzt ist auch gut mit Komplimenten!"

Einst teilten sie sich beim SC Magdeburg die Position und das Zimmer, jetzt lenken Stefan Kretzschmar und Bennet Wiegert die besten Clubs der Handball-Bundesliga. Am Sonntag treffen die Füchse Berlin und der SCM im Topspiel aufeinander. Und im Doppel-Interview von handball-world stellt sich deshalb die Frage: Wie steht es um die Freundschaft in diesen 60 Minuten? Und wer wird denn nun Deutscher Meister?

Es ist kein Geheimnis, ihr seid gute Freunde. Wärt ihr Sonntag also mit einem Unentschieden zufrieden?

Stefan Kretzschmar: Ja. (lacht)

Bennet Wiegert: Nein! (lacht)

Euer Duell ist das absolute Topspiel. Welche Rolle spielt da bei euch der Aberglaube? Benno, Dein Bart war lange großes Thema. Wäre so ein Bart auch was für Stefan?

Bennet Wiegert: Ja, unbedingt. Das möchte ich gerne sehen! (lacht)

Stefan Kretzschmar: Wie lange willst Du da bei meinem Bartwuchs warten? (lacht). Es dauert zehn, 15 Jahre, bis ich so ein Ding kriege wie Du. Also, ganz ehrlich: Du weißt, dass ich niemals einen Rasierer mit hatte auf unseren gemeinsamen Reisen - weil ich den einfach nicht brauchte.

Bennet Wiegert: "Das mit dem Bart würde ich nie wieder machen!" Sascha Klahn

Bennet Wiegert: Wer mich kennt, weiß, dass ich bestimmte Ticks habe, die auch ich selbst nicht immer lustig finde. Das mit dem Bart würde ich nie wieder machen! Das war mir eine große Lehre. Aber dass ich teilweise von Ritualen und von Zwängen geprägt bin, ist keine Frage. Ich hoffe zumindest, dass meine Mannschaft da locker drüber schmunzeln kann.

Stefan Kretzschmar: Er hat ja auch mal ständig dasselbe Polohemd getragen, was irgendwann keiner mehr riechen konnte. Das ist ja zum Glück auch Geschichte. Du hast da in den vergangenen Monaten und Jahren vermutlich alle Erfahrungen gemacht, die man machen konnte (lacht).

Hast du keine Rituale, Kretzsche?

Der Fuchs auf der Uhr spielt bei Stefan Kretzschmar eine besondere Rolle. IMAGO/Contrast

Stefan Kretzschmar: Doch, klar. Ich habe ja auch meine bestimmten Socken am Spieltag an, dann habe ich meinen Glücksstein dabei und meine Uhr muss den Fuchs zeigen - diese Rituale müssen sein und geben mir auch eine gewisse Sicherheit. Auch wenn das natürlich alles Spielereien sind, die mit dem Ausgang des Spiels relativ wenig zu tun haben...

Aber diese Ticks bewahrst Du Dir trotzdem?

Stefan Kretzschmar: Auf jeden Fall so lange, bis es mal eine Krise geben sollte. Dann muss ich das alles hinterfragen.

Das Topspiel: SC Magdeburg - Füchse Berlin

Lasst uns zum Sport kommen. Ihr liefert euch seit Wochen ein Duell um die Schale. Die Füchse haben als Tabellenführer drei Punkte mehr, der SCM aber noch ein Spiel weniger. Mehr Topspiel geht nicht. Überwiegt Vorfreude oder Nervosität?

Stefan Kretzschmar: Ich gebe zu: Obwohl man immer sagt, man denkt von Spiel zu Spiel, schielt man schon seit Wochen auch mal auf dieses Spiel. Das wird natürlich ein Kracher am Sonntag in Magdeburg. Ich hoffe, dass sich meine Jungs genauso drauf freuen wie wir, denn das wird notwendig sein, um dort bestehen zu können.

Bennet Wiegert: Ich merke schon seit Anfang der Woche, dass kein normales Spiel ansteht. Ich kenne natürlich unseren Kader und unseren Plan, aber ohne dass ich es gewusst hätte, gegen wen wir spielen, hätte ich unseren Gegner schon Anfang der Woche aufgrund des medialen Interesses auf einen bestimmten Kreis einschränken können.

Wird das Spiel am Sonntag ein Endspiel um die Meisterschaft?

Stefan Kretzschmar: Natürlich ist es kein Spiel wie jedes andere. Es ist einfach so, dass Magdeburg und Berlin bisher eine unfassbar gute Saison spielen - auch wenn noch zehn Bundesligaspiele ausstehen.

Eine kurze Anekdote: Ich weiß noch, wie ich im Sommer mit Bob Hanning (Geschäftsführer der Füchse Berlin, Anm. d. Red.) zusammensaß und wir die neue Saison planten. Da sagt Bob zu mir: ,Mensch, Kretzsche, ich war nicht zufrieden, wie die letzte Saison zu Ende gegangen ist. Wir haben am Ende vier Auswärtsspiele in Folge verloren. Was ist, wenn wir jetzt die ersten Spiele verlieren und mit 0:6 Punkten starten?‘ Aber jetzt sind wir im März und haben insgesamt erst fünf Minuspunkte. Im März! Wahnsinn!

Keine Vorentscheidung

Stefan Kretzschmar blickt voraus auf das Topspiel. Sascha Klahn

Und jetzt das Topspiel am Sonntag…

Stefan Kretzschmar: Die Brisanz der Duelle zwischen Magdeburg und Berlin wird immer da sein. Da gibt es eine gewisse Rivalität. Für mich ist es aus persönlicher Sicht ein besonderes Spiel. Weil ich da natürlich auch eine lange Vergangenheit in Magdeburg habe, jetzt aber für Berlin tätig bin.

Und aufgrund der Tabellenkonstellation ist es sowieso ein besonderes Spiel, weil laut Tabelle momentan die beiden besten deutschen Mannschaften aufeinandertreffen. Es ist also bei Weitem kein Bundesligaspiel wie jedes andere. Das könnte ich meiner Mannschaft auch nicht anders verkaufen, dann würden mich die Jungs auslachen.

Vorentscheidung? Bennet Wiegert: "Davon bin ich weit entfernt." Sascha Klahn

Bennet Wiegert: Das ist ein Spiel gegen den direkten Tabellenkonkurrenten um ganz große Ziele. Und da rede ich nicht mal von der Kirsche auf der Sahne, der Deutschen Meisterschaft, sondern für uns alle ist die Qualifikation für die Champions League extrem wichtig. Aber dass in dem Spiel am Sonntag irgendetwas entschieden wird und eine Vorentscheidung um die Meisterschaft oder um die Qualifikation für die Champions League fällt, davon bin ich weit entfernt.

Kommt Euch dieses Spiel womöglich ein bisschen zu früh? Wäre es kurz vor Saisonende besser gewesen, um die Spannung noch höher zu halten?

Stefan Kretzschmar: Na, das wäre ja respektlos allen anderen gegenüber. In dieser Liga kannst du gar kein Spiel für selbstverständlich nehmen. Egal, ob Du wie wir jetzt gegen Magdeburg oder am letzten Spieltag in Eisenach antreten musst - da ist nun mal einfach tatsächlich alles möglich. Die Liga gibt es nicht her, dass du dich auf etwas ausruhst oder im schlimmsten Falle sogar arrogant in gewisse Partien gehst. Ich finde es übrigens gar nicht so schlecht, Spitzenduelle auch gleich am Anfang zu haben.

Warum?

Stefan Kretzschmar: Das bringt sofort eine gewisse Brisanz, Fokus und Konzentration rein. Magdeburg hat das beispielsweise nach der Europameisterschaftspause in Kiel mit Bravour gemacht. Deswegen: Ich finde das Spitzenspiel zum jetzigen Zeitpunkt für die Liga klasse, für uns klasse. Es ist immer immer geil, ein Topspiel zu haben, egal zu welchem Zeitpunkt der Saison.

Stefan Kretzschmar und Bennet Wiegert: Die Vergangenheit

Stefan Kretzschmar absolvierte 218 Länderspiele für Deutschland und wurde 2004 verabschiedet. saschaklahn.com

Ihr habt viele Jahre in Magdeburg zusammen gespielt und dort gemeinsam große Erfolge gefeiert. Wie prägend war Stefan damals für Dich, Bennet?

Bennet Wiegert: Es ist allein schon der Altersstruktur geschuldet, dass ich als junger Spieler zu ihm aufgeblickt habe, keine Frage. Das war eine sehr, sehr prägende Zeit für mich, in der ich nicht nur sportlich sehr viel gelernt habe, sondern auch eine andere Sichtweise aufs Leben bekommen habe. Kretzsche, nicht böse gemeint: Ob es immer die Richtige war, das müssen wir an anderer Stelle mal klären (lacht).

Das musst du genauer erklären…

Bennet Wiegert: Es kann sich kaum einer vorstellen, wie groß der Hype um Stefan Kretzschmar zu seiner aktiver Zeit tatsächlich war. Heute wäre er mit den Sozialen Medien wahrscheinlich noch mal viel, viel größer als er damals schon war. Das war schon krass, neben solch einer Persönlichkeit, die im Grunde genommen das Gesicht des Handballs war, im selben Verein zu koexistieren. Das hatte sportlich nicht immer Vorteile für mich, aber menschlich ganz sicher. Weil ich einfach bestimmte Sachen gelernt habe im Umgang mit Situationen.

Stefan, wie hast Du Bennet damals wahrgenommen?

Stefan Kretzschmar: Benno ist in einem sehr hierarchischen System aufgewachsen. Nicht zuletzt durch seinen Papa (Olympiasieger und SCM-Legende Ingolf Wiegert, Anm. d. Red.) war ihm klar, was man als junger Spieler darf, was man nicht darf, wie man sich unterzuordnen hat. Nachdem Benno als relativ junger Spieler zu uns kam, wurden wir relativ schnell Zimmerkameraden. Soweit ich das in Erinnerung habe, war er immer gut gelaunt, jemand, der eine tolle Ausstrahlung hatte. In der Jugend hatte er aber noch leicht arrogant gewirkt.

Bennet Wiegert: Wie bitte? (lacht)

Stefan Kretzschmar: Aber ab seinem Eintritt in die Profimannschaft war das überhaupt nicht mehr so. Benno war ein absoluter Teamplayer. Ich glaube, wenn Benno diese Kombination mit uns beiden heute in seinem Team hätte, würde er wahnsinnig werden. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Der würde uns ordentlich zusammenstutzen. Denn wir waren natürlich auch viel draußen und haben neben dem Handball auch andere Sachen unternommen - vor allem nachts…

Brauchtest du jemanden wie Benno an deiner Seite, um zu wachsen?

Stefan Kretzschmar: Absolut. Als Zimmerkamerad war Benno absolute Weltklasse, der beste, den man sich vorstellen kann. Er war irgendwie immer für mich da. Obwohl er viel jünger ist und es eigentlich andersrum hätte sein müssen, hatte er immer ein offenes Ohr, hat mich immer aufgemuntert.

Benno war für mich sowohl als Konkurrent auf Linksaußen als auch als Zimmerkamerad enorm wichtig, um meine Mitte zu behalten. Mit irgendjemandem anderen an meiner Seite wäre es womöglich fatal geendet und meine Karriere wäre vielleicht ganz anders verlaufen.

"Umso schöner, dass es jetzt so ist"

Bennet Wiegert 2016 mit dem DHB-Pokal - seinem ersten Titel mit dem SC Magdeburg. Sascha Klahn

Hättest Du Dir vorstellen können, dass Bennet mal so ein herausragender Trainer wird?

Stefan Kretzschmar: Nein, weil ich die Ernsthaftigkeit in seinem Charakter damals nicht gesehen habe. Dass er zu so einer Autorität wird, zu dem so viele Weltklassespieler aufblicken, das habe ich ihm nicht zugetraut. Da hat er einen beeindruckenden Weg gemacht. Er ist ja jetzt einer der besten Trainer der Welt, das hätte ich ihm damals nicht zugetraut. Umso schöner, dass es jetzt so ist.

Bennet Wiegert: Jetzt ist auch gut mit Komplimenten! Im Ernst: Hätte Kretzsche damals auf dem Zimmer zu mir gesagt ,Du wirst mal Trainer oder Sportlicher Leiter‘, dann hätte ich mich totgelacht. Ich hätte damals im Leben nicht gedacht, dass wir beide in einer führenden Position eines Bundesligisten landen werden. (lacht)

Es wird ja mit jedem Satz klarer, wie sehr ihr euch schätzt und mögt. Würdet ihr nicht gerne nochmal zusammenarbeiten?

Stefan Kretzschmar: Diese Frage stellt sich momentan nicht. Auf Vereinsebene spielt das derzeit keine Rolle. Da, das muss man ehrlich sagen, leisten Benno und der SC Magdeburg seit geraumer Zeit überragende Arbeit.

Ich gehe sogar so weit - und Benno, jetzt kannst Du ruhig mal weghören -, dass der SCM den Handball in den vergangenen vier Jahren revolutioniert hat wie nichts anderes im letzten Jahrzehnt. Ich kann mich noch daran erinnern, als Benno anfing, seine Mannschaft zusammenzustellen. Da hatten alle Experten Zweifel und belächelten ihn. Inzwischen hat er die vielleicht erfolgreichste Mannschaft unserer Zeit geformt.

Zusammenarbeit auf Verbandsebene?

Stefan Kretzschmar könnte sich "irgendwann mal was Übergeordnetes auf Verbandsebene" vorstellen. Sascha Klahn

Na, dann wäre das doch eine ideale Kombination. Du als Sportvorstand und Benno als Trainer…

Stefan Kretzschmar: Es gibt im Moment überhaupt keine Notwendigkeit, darüber nachzudenken, ob wir zusammenarbeiten sollten. In Magdeburg passt gerade alles. Das einzige Thema, das ich mir gemeinsam vorstellen könnte, wäre irgendwann mal was Übergeordnetes auf Verbandsebene. Grundsätzlich ist Benno ein überragender Trainer, und wenn man so ehrgeizig ist wie wir beide, dann will man ja auch den absoluten Erfolg. Also will man dann auch mit den Besten zusammenarbeiten.

Du hast Bennet ja neulich als Bundestrainer ins Gespräch gebracht. Wäre das so eine mögliche Kombination? Du als Vorstand, Benno als Bundestrainer?

Bennet Wiegert: Jetzt übernehme ich mal kurz: Hat er nicht. Ich habe es jedenfalls nicht so empfunden, sondern eher, dass Kretzsche mir einen Strauß Blumen überreicht. Denn eigentlich war es ja nur ein riesiges Kompliment für mich. Also warum soll ich das, was positiv gemeint ist, negativ auslegen? Ich habe eher gedacht: ,Oh, danke! Wo ist die Vase, wo kann ich die Blumen reinstellen?‘ Über mich hätten vor fünf Jahren wohl nicht viele nachgedacht, wenn es um eine Bundestrainerdiskussion gegangen wäre.

Stefan Kretzschmar: Was ich damit gemeint habe: Wenn ich aus Sicht eines Vorstandes Sport oder eines Experten die Situation analysiere, wie ich mich in Zukunft aufstelle, wie wäre dann meine Herangehensweise? Was wäre meine Idee? Das ist ja meine Funktion! Natürlich sind wir mit Alfred Gislason nicht unzufrieden. Er ist eine herausragende Persönlichkeit. Er hat unsere Nationalmannschaft gut geführt, er ist in der Bevölkerung anerkannt, er hat einen hohen Stellenwert in der Handballwelt. Wir haben keine Trainerdiskussion im deutschen Handball!

Aber?

Stefan Kretzschmar: Ich rede einfach nur darüber, wie meine Herangehensweise nach der EM gewesen wäre. Ich mache also eine Analyse und rede dann mit Alfred über seine Vision für die nächsten Jahre. Dann hätte ich es professionell gefunden zu sagen: Wer ist denn derzeit einer der besten Trainer der Welt? Und das ist Benno. Dann hätte ich mich parallel einfach mal mit ihm über seine Vision unterhalten, wenn er denn überhaupt dazu bereit gewesen wäre.

Alfred hätte ich all das natürlich mitgeteilt und nicht heimlich hinter seinem Rücken gemacht. Dann hätte ich beide Seiten miteinander verglichen und eine Entscheidung getroffen. Das wäre für mich nur professionell gewesen, weil das für mich die derzeit zwei besten Trainer sind. Allerdings auch zwei sehr unterschiedliche, weshalb beide Positionen interessant gewesen wären.

Stattdessen wurde sich jetzt schon auf eine Vertragsverlängerung mit Alfred Gislason bis 2027 festgelegt - sollte er die Olympia-Qualifikation schaffen. Packt er das?

Bennet Wiegert: Natürlich.

Stefan Kretzschmar: Keine Frage.

Das Gespräch führte Sascha Klahn.

