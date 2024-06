Bennet Wiegert: "Ich nehme lieber die Favoritenrolle, als irgendwie krasser Außenseiter zu sein"

Zum zweiten Jahr in Folge ist der SC Magdeburg beim Champions League Final4 in Köln dabei. Während der Titelverteidiger im letzten Jahr vielleicht noch als Außenseiter gehandelt wurde, hat sich die Rollenverteilung in diesem Jahr geändert.

"Favoriten setzen sich selten durch. Ob wir jetzt die Favoritenrolle haben oder nicht, sollen andere bewerten. Ich schiebe sie nicht weg, weil ich finde, das hat man sich irgendwie erarbeitet und wir können damit auch einigermaßen umgehen. Aber diese Leistung müssen wir unbedingt an diesem Wochenende bestätigen und das werden wir definitiv mehr als nur versuchen", erklärte Bennet Wiegert im Vorfeld des Champions League Final4.

Als aktuellen deutschen Meister, amtierenden Klubweltmeister und Titelverteidiger sehen viele den SC Magdeburg favorisiert. „Favoritenrolle: Kommst du damit klar? Wir sind es einfach schon gewohnt und das ist auch gut so. Wir sind zu jedem Bundesligaspiel gefahren und waren gefühlt der Gejagte", so Wiegert.

"Dann habe ich lieber den Hauch zur Arroganz"

Er führt weiter aus: "Ich habe nie formuliert, dass der SC Magdeburg gerade die beste Vereinsmannschaft der Welt ist. Ich habe mich da sehr zurückgehalten, aber du kannst dich in der öffentlichen Wahrnehmung gar nicht dagegen wehren und dann war es wichtig, mit diesem Mindset zu arbeiten und das eher als Vorteil zu sehen".

Der ehemalige Linksaußen betont: "Ich nehme lieber die Favoritenrolle, als irgendwie krasser Außenseiter zu sein. Ich arbeite mit meiner Mannschaft lieber mit Selbstbewusstsein als mit Verunsicherung. Ich weiß, dass der Grat zwischen Selbstbewusstsein und Arroganz sehr schmal ist. Aber dann habe ich lieber den Hauch zur Arroganz als irgendwelche Unsicherheitsgefühle".

Back to back?

Den Champions-League-Titel zu verteidigen, ist seit der Einführung des Final4 (Premiere: 2010) erst einer Mannschaft gelungen: Der FC Barcelona konnte sich sowohl 2021 gegen Aalborg Håndbold (36:23) als auch 2022 gegen Kielce (37:35 n. S.) im Finale durchsetzen. Nun könnte der SC Magdeburg die nächste Mannschaft sein, der das gelingt. Für Wiegert ist das "ein tolles Ziel".

Er stellt klar: "Das höchste Gut im Trainerjob ist natürlich eine Konstanz. Einmal an so einem Wochenende zu überraschen, ein One-hit-Wunder zu sein, das ist schon möglich - in 48 Stunden zwei super Spiele zu machen, über sich hinaus zu wachsen. Aber back-to-back heißt: Konstanz, keine Überraschung."

Deswegen hat für ihn ein anderer Titel noch mehr Bedeutung: "Der ehrlichste Titel, den es für den SC Magdeburg in dieser Saison zu gewinnen gab, ist die Meisterschaft, weil man über eine ganze Zeit lang so performen muss, so funktionieren muss, sich nichts erlauben kann bei der Stärke der Liga".

Er fährt fort: "Toll, dass es trotzdem eine Woche später für uns nochmal mehr zu gewinnen gibt, als zu verlieren. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen die Bremse in der Meisterparty war, fand ich das mega, nochmal die Chance zu haben, zum vierten Mal in dieser Saison um was zu spielen.“