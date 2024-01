Bennet Wiegert gibt Update zu Gisli Kristjansson: "Den Umständen entsprechend gut"

Handball-Bundesligist SC Magdeburg muss vorerst auf Gisli Kristjansson verzichten, dieser hat sich bei der Handball-EM eine Verletzung zugezogen. Bei Dyn gab SCM-Cheftrainer Bennet Wiegert ein Update zum Gesundheitszustand des Isländers.

Gisli Kristjansson im Spiel von Island gegen Kroatien in der Hauptrunde der Handball-EM vor seiner Verletzung. Heinz J. Zaunbrecher

Im vorletzten Spiel von Island bei der Handball-EM verletzte sich Gisli Kristjáns­son am Montag gegen Kroatien in der Anfangsphase am linken Fuß und konnte nicht weitermachen.

"Das Schlimmste befürchtet"

"Es ist sehr schlimm, aufzutreten und zu gehen. Es handelt sich um eine Knochenprellung und möglicherweise um einen Riss im Fußrücken, aber zum Glück ist es kein Bruch. Ich habe das Schlimmste befürchtet, weil es so weh tat, auf mein Bein zu treten, aber es ist sehr enttäuschend, das Turnier nicht beenden zu können", erklärte Gisli Kristjáns­son gegenüber der isländischen Zeitung Morgunbladid einige Tage nach dem Spiel.

"Im besten Fall bin ich ein paar Tage raus, im schlimmsten Fall sind es ein paar Wochen. Ich nehme einfach einen Tag nach dem anderen“, so Kristjáns­son.

Wiegert gibt Update

Kurz vor dem Finale der Handball-EM 2024 zwischen Frankreich und Dänemark gab Kristjáns­sons Vereinstrainer Bennet Wiegert im Interview mit Dyn ein Update über den aktuellen Zustand des isländischen Rückraumspielers.

Kristjáns­son gehe es "den Umständen entprechend gut", erklärte Wiegert bei DYN. Der Fuß sei geschwollen und dick und man müsse "abwarten" wie sich die Verletzung entwickle. Prognosen über ein mögliches Comeback seien aktuell laut Wiegert schwierig. "Mein Bauchgefühl sagt mir zwei bis drei Wochen", meinte der SCM-Trainer ab mit Blick auf ein Trainings-Comeback seines Schützlings.

Gisli Kristjansson war im vergangenen Jahr nach einer Schulterverletzung aus dem Halbfinale der Handball Champions League bereits lange ausgefallen. Erst hatte Gisli Kristjansson den SCM nach trotz Schmerzen zum Sieg im Finale der Champions League geführt, bevor er sich einer Operation unterziehen musste. Erst Mitte Dezember 2023 hatte er sein Comeback auf der Platte gegeben.

Rückblick auf das Finale der Champions League:

