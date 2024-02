Bennet Wiegert: "Barca war der Dosenöffner für alles!"

Zweieinhalb Jahre nach dem beeindruckenden Super-Globe-Sieg gegen Barcelona empfängt der SC Magdeburg die Katalanen zum Spitzenspiel in der Champions League. Zwei Super-Globe- und einen Champions-League-Titel weiter ist der SCM dem Mythos Barca entwachsen und bereit, sich für die Hinspiel-Niederlage zu revanchieren.

Bennet Wiegert und Co. treffen am Donnerstag auf den FC Barcelona. Sascha Klahn

Més que un club - mehr als ein Verein. Das ist gleichermaßen Vereinsslogan und Vereinsphilosophie des großen FC Barcelona. Dass der Mythos Barca auch in Magdeburg die Menschen lockt, zeigt auch die einmal mehr ausverkaufte Getec-Arena. Trotz der mit Donnerstagabend, 20.45 Uhr, für einige Zuschauer sportlichen Anwurfzeit waren auch die kurzfristig angebotenen, 500 zusätzlichen Tickets umgehend ausverkauft.

Was sicher zum einen am großen Namen der Gäste aus Spanien liegt, zum anderen aber auch an der Tabellenkonstellation Erster gegen Zweiter. Und am SC Magdeburg selbst, der mit seiner langjährigen Tradition auch für mehr als "nur" einen erfolgreichen Verein steht.

"Als wir 2021 beim Super Globe in Saudi-Arabien das erste Mal mit mir als Trainer gegen Barcelona gespielt haben, war das schon etwas Besonderes. Heute ist Barca für uns nicht mehr so groß, weil wir sie in der Zwischenzeit mehrfach gematcht haben. Wir sind mittlerweile absolut auf Augenhöhe", sagt SCM-Trainer Bennet Wiegert, der sich noch genau an das Super-Globe-Duell erinnert.

"Der Sieg damals im Finale gegen Barca war der Dosenöffner für alles. Da haben wir uns die Überzeugung geholt, dass viel mehr geht, als man glaubt. Das war der Grundstein für unser heutiges Selbstverständnis."

Tagesform entscheidet

Jetzt, im vorletzten Spiel der Gruppenphase, sind die beiden Top-Clubs auch tabellarisch auf Augenhöhe. Das Hinspiel in Spanien verlor Magdeburg deutlich mit 20:32 - es war die letzte Pleite vor der dann folgenden, beeindruckenden Serie von 30 Spielen ohne Niederlage.

Jetzt steht der Titelverteidiger in der Vorrunden-Gruppe B der Königsklasse um Kapitän Christian O’Sullivan auf Platz zwei, zwei Zähler hinter Barca. Und zwei Punkte vor Veszprém. Bei den Ungarn kommt es dann kommende Woche zum Showdown um den direkten Einzug ins Viertelfinale.

Coach Wiegert erwartet ein absolutes Top-Spiel: "Erster gegen Zweiter, mehr geht nicht - es gibt auch keine Geheimnisse mehr. Entscheidend wird die Tagesform sein - wer kann seine Performance besser auf die Platte bringen?"

Möglicherweise könnten auch die Magdeburger Fans das Zünglein an der Waage sein. "Das würden wir natürlich gerne annehmen. Und wir werfen wie immer alles rein, um unsere Fans mitzureißen."

Crunchtime seit dem ersten Spieltag

Für den SC Magdeburg ist das Heimspiel gegen Barcelona der Auftakt zu einer Serie richtungweisender Spiele. Der Begriff "Crunchtime" passt für Wiegert aber nur bedingt. "Wir haben seit dem ersten Spieltag Crunchtime und Doppel- und Dreifachbelastungen. Das ist einfach so. Klar ist das wieder hart jetzt, aber man gewöhnt sich daran - und wir nehmen es natürlich so an."

Nach dem Abendspiel gegen Barca reisen die Magdeburger schon Freitagmorgen nach Gummersbach. Kommende Woche Donnerstag steigt dann das nächste Top-Spiel in Veszprém, bevor es am Sonntag, 10. März, zum Bundesliga-Gipfel mit den Füchsen Berlin kommt.

Und obwohl diese Partie schon in zehn Tagen angepfiffen wird, ist sie für Wiegert noch weit weg. "Da können wir noch nicht dran denken. Noch gar nicht. Wir haben erstmal noch zwei Champions-League-Spiele vor der Brust."