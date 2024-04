Benjamin Buric: "Bis Ende der Saison mit Bandage"

Beim 31:28 (17:12)-Heimsieg der SG Flensburg-Handewitt gegen die TSV Hannover-Burgdorf war Benjamin Buric neben Johannes Golla der herausragende Akteur auf Seiten der Gastgeber. 60 Minuten lang entnervte der 33-Jährige die "Recken" und verzeichnete am Ende elf Paraden und ein Tor.

Wie lautet deine Einschätzung zum Spiel?

Benjamin Buric: Es war ein komisches Spiel. Hannover hat ein bisschen langweilig gespielt, muss ich sagen. (lacht) Sie haben immer lange Angriffe und am Ende 7-gegen-6 gespielt, bis die Schiedsrichter das Zeitspiel angezeigt haben. Das hat es uns ein bisschen schwer gemacht, aber am Ende haben wir die nächsten zwei Punkte nach dem Derbysieg in Kiel geholt und das ist für mich das Wichtigste.

Wie geht es dir gesundheitlich?

Mir geht es gut. Allerdings habe ich seit einiger Zeit Probleme mit meinem rechten Daumen und werde deshalb bis Ende der Saison mit einer Bandage spielen. Die Bandage ist ungewohnt und stört auch ein bisschen, aber ich habe mich in den letzten Wochen daran gewöhnt.

Du hast nach dem Spiel viel Sonder-Applaus bekommen, nicht zuletzt aufgrund deines Tores. Wie hast du die Stimmung erlebt?

Die Stimmung in der Campushalle ist ja immer gut. Die Fans unterstützen uns immer sehr und haben auch heute über 60 Minuten hinter uns gestanden. Für mich sind sie die besten Fans der Bundesliga und sie sind immer für uns da.