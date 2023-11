Benito Floro bei Villarreal zurückgetreten

Überraschender Trainerrücktritt in der Primera División. Benito Flores vom Tabellenachten FC Villarreal hat nach der klaren 1:4-Niederlage beim abstiegsgefährdeten Klub Real Saragossa seinen Hut genommen.

Rücktritt im Mannschaftsbus: Villareals Coach Benito Floro. Kicker

"Wenn ein großer Teil der Mannschaft die Arbeit des Trainers nicht mit dem nötigen Engagement unterstützt, hat es keinen Sinn weiterzumachen", sagte Floro. Bereits in der Pressekonferenz hatte er laut über einen Rücktritt nachgedacht, auf der Rückreise aus Saragossa gab er dann seine Entscheidung im Mannschaftsbus bekannt.

Die Levantiner waren mit großen Erwartungen in die Saison gestartet. Der Kader der "Yellow Submarine" ist mittlerweile mit Stars wie Sonny Anderson, José Mari sowie den Argentiniern Fabricio Coloccino und Juan Riquelme bestückt, die den Klub in der Spitzengruppe etablieren sollten. In den letzten Wochen war der FC in der Tabelle jedoch etwas abgerutscht, nur eines der letzten fünf Spiele konnten die Floro-Schützlinge gewinnen.

Immerhin: Im UEFA-Pokal drang Villarreal bisher bis in die dritte Runde vor, wo am Donnerstag das Hinspiel bei Galatasaray Istanbul ansteht.

Benito Floro war im September 2002 für Victor Muñoz an die Mittelmeerküste gekommen. Co-Trainer Paquito soll nun vorübergehend übernehmen.