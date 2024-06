Rohr auf Händen getragen - Rückschlag für Guirassy - Salah-Solo rettet Ägypten

Gernot Rohr und Benin ist in der WM-Qualifikation ein besonders süßer Sieg gelungen. Derweil muss Serhou Guirassy um ein Ticket für 2026 bangen, während Ghana und Ägypten auf Kurs bleiben.

Stolzer Moment: Benins Nationaltrainer Gernot Rohr wird nach dem 2:1-Coup über Nigeria gefeiert. AFP via Getty Images

Nigeria droht das frühe Aus im Kampf um einen Platz bei der WM 2026 - und ein Ex-Trainer trug am Montag maßgeblich dazu bei: Gernot Rohr, vom nigerianischen Verband im Dezember 2021 nach über fünf Jahren und kurz vor dem Afrika-Cup entlassen, feierte mit der Nationalmannschaft Benins einen umjubelten 2:1-Sieg. Danach wurde der 70 Jahre alte Mannheimer, der seit Februar 2023 im Amt ist, auf Händen getragen. Weil Benins Heimstadion für internationale Spiele nicht zugelassen ist, fand die Partie in Abidjan (Elfenbeinküste) statt.

Der 97. der FIFA-Weltrangliste, der die Partie kurz vor der Halbzeitpause durch die Frankreich-Legionäre Jodel Dossou (FC Sochaux) und Steve Mounié (Stade Brest) drehte, führt die enge Gruppe C mit sieben Punkten aus vier Spielen vorerst sensationell an. Die Nigerianer, die bei der Auslosung im ersten Topf waren und entsprechend als Favorit für die die Gruppe galten, sind dagegen immer noch ohne Sieg und stehen mit nur drei Zählern früh mit dem Rücken zur Wand.

In den neun Sechsergruppen erhalten die jeweiligen Spitzenreiter nach zehn Spieltagen ein Ticket für die auf 48 Teilnehmer erweiterte WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Die vier besten Zweitplatzierten kämpfen im Anschluss noch um den zehnten und letzten Platz, der dem afrikanischen Verband zusteht.

Ägypten dank Salah weiter ungeschlagen - Zwei Dreierpacks in Ghana

In der Gruppe A wird Ägypten bislang seiner Favoritenrolle gerecht, hatte aber am Montag einige Mühe, um den ersten Verfolger Guinea-Bissau auf Distanz zu halten. Erst ein unwiderstehliches Solo von Ikone Mohamed Salah rettete den Gästen ein 1:1. Beide Teams bleiben damit ungeschlagen.

Auch Algerien (2:1 in Uganda) und Ghana (4:3 gegen die Zentralafrikanische Republik) verteidigten in ihren Gruppen die Spitze und steuern damit auf WM-Kurs. Für Ghana schnürte Jordan Ayew von Crystal Palace einen Dreierpack, für die Gäste Louis Mafouta (SC Amiens).

Guirassy verliert mit Guinea gegen Mosambik

In der Algerien-Gruppe G, in der es noch kein Unentschieden gab und jeder schon mindestens einmal verlor, haben noch fünf von sechs Mannschaften realistische Chancen auf das WM-Ticket. Guinea um Bundesliga-Torjäger Serhou Guirassy kassierte nach dem 2:1 in Algerien aber zuhause einen empfindlichen Rückschlag - 0:1 gegen Mosambik - und rutschte mit drei Punkten Rückstand auf Algerien auf den vierten Platz ab.