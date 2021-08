Benger, Kiels neuer Hoffnungsträger

Nach dem 2:2 in Düsseldorf, dem ersten Punktgewinn der Saison, soll nun am Samstag gegen Erzgebirge Aue der erste Sieg für die Störche folgen. Mit einem neuen Hoffnungsträger.

Nach dem kapitalen Fehlstart des Fast-Aufsteigers der Vorsaison mit drei 0:3-Pleiten hat Kiel jüngst in Düsseldorf den ersten Zähler eingeheimst. Mit mehr offensivem Risiko im Heimspiel soll nun der erste Dreier eingetütet werden. Am Samstag gegen Aue (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) muss dies aber mit unabdingbarer Defensivdisziplin gepaart werden. Dafür soll (auch) Marcel Benger sorgen.

Im Sommer war der 23-Jährige von seinem Ausbildungsklub Borussia Mönchengladbach nach Kiel gewechselt. Im Gepäck lagen eine Bundesliga-Minute vom 15. Dezember 2017 und 97 Einsätze für das Regionalliga-Team der Fohlen (elf Tore). In Düsseldorf feierte Benger nun seine Zweitliga-Premiere. Ein guter Auftritt über die volle Distanz - und das auf der strategisch so wichtigen Position im defensiven zentralen Mittelfeld.

Bengers Passquote betrug 89 Prozent

Stark waren auch die statistischen Werte: Laufleistung 12,25 Kilometer, Passquote 89 Prozent. Er habe schon in der Jugend verstanden, auch in Bedrängnis Ruhe am Ball zu bewahren, sagt der 1,88-Meter-Schlaks (78 kg). Genau das machte ihn, der das 1:0 mit einem starken Diagonalball eingeleitet hatte, zu einem Gewinner des 2:2 bei Fortuna. Und zum neuen Hoffnungsträger der KSV.

Holtby winkt Startelfeinsatz

Ein solcher ist auch Lewis Holtby, der in Düsseldorf bereits drei Tage nach seiner Verpflichtung sein Debüt für Kiel und sein Comeback in Deutschland feierte. Nun winkt im Erzgebirge der erste Startelfeinsatz.

Arslan ist zurück auf dem Platz

Davon ist Ahmet Arslan noch weit entfernt. Der Mittelfeldspieler ist bei Holstein Kiel jedoch zurück auf dem Platz. Dreieinhalb Monate nach seinem Kreuzbandriss absolviert Arslan erste Läufe. Noch in diesem Jahr will er wieder eingreifen können.