Bengals kommen ins Rollen - Humpelnder Hurts triumphiert - Giants-Misere hält an

Die Cincinnati Bengals nehmen weiter Fahrt auf, während die Philadelphia Eagles in der NFC East einem weiteren Titel entgegeneilen. Die New York Giants bangen mal wieder um einen Quarterback.

In der starken AFC North werden viele Siege nötig sein, um sich am Ende die Krone aufsetzen zu dürfen. Das ist auch den Cincinnati Bengals bewusst, die sich allmählich zu einem ernst zu nehmenden Jäger der Baltimore Ravens (7-2) aufraffen und mit dem vierten Sieg in Serie auf 5-3 stellten. Gegen die kriselnden Buffalo Bills (5-4) gab es im Sunday Night Game einen 24:18-Heimsieg, den Quarterback Joe Burrow mit 348 Passing Yards (31/44) und zwei Touchdown-Pässen hauptsächlich zu verantworten hatte.

Sein Gegenüber Josh Allen lief einmal selbst den Gegner provozierend und dafür eine Strafe kassierend in die Endzone, sorgte zudem mit einem späten TD auf Stefon Diggs (17 Yards - auch die Two-Point-Conversion zwischen beiden klappte) für Spannung in den Schussminuten. Doch die Bengals schafften im Anschluss zwei First Downs und konnten die Uhr am Ende runterlaufen lassen.

Hurts trotzt dem Helm-Crash

Das Team mit der besten Ausbeute sind weiterhin die Philadelphia Eagles. Der Super-Bowl-Teilnehmer holte beim 28:23 gegen die Dallas Cowboys (5-3) bereits den achten Saisonsieg im neunten Spiel. Quarterback Jalen Hurts (17/23, 207, 2 TD) trotzte einer Knieblessur - das malade Gelenk bekam gegen die Cowboys auch noch einen Helm ab - und führte seine Farben nach Pausenrückstand (14:17) mit seinen Knackpunkt-TDs auf DeVonta Smith (29 Yards) zum 21:17 und auf A.J. Brown (4 Yards) zum 28:17 zum nächsten Heimsieg. Vor der Pause hatte Hurts schon einen kurzen Running-Touchdown verbucht. Sein Rivale Dak Prescott (29/44) überzeugte mit drei TD-Pässen und 374 Yards Raumgewinn durch die Luft.

Raiders siegen erstmals unter Pierce

Für die Las Vegas Raiders um den Stuttgarter Jakob Johnson gab es im ersten Spiel nach der Trennung von Cheftrainer Josh McDaniels, Offensive Coordinator Mick Lombardi und General Manager Dave Ziegler sowie der Verbannung von Quarterback Jimmy Garoppolo auf die Bank ein klares 30:6 gegen die taumelnden New York Giants. Rookie-QB Aidan O'Connell (16/25, 209) verbuchte als Spielmacher zwar keinen Touchdown-Pass, blieb aber auch ohne Interception. Running Back Josh Jacobs sammelte zwei Touchdowns und insgesamt 98 Yards im ersten Spiel von Interims-Cheftrainer Antonio Pierce.

Giants befürchten Kreuzbandriss bei Jones

Während die Raiders auf 4-5 stellten, rutschten die Giants auf 2-7 ab und bekommen weiterhin keine Konstanz in die Spielmacher-Position. Aus Verletzungsgründen. Der für den wegen einer Rippenblessur pausierenden Tyrod Taylor zurückkehrende Daniel Jones musste früh im Spiel schon wieder raus, befürchtet wird ein Kreuzbandriss. Die Nummer drei im QB-Ranking der "Big Blue", Tommy DeVito, musste also abermals übernehmen, brachte die Offense der Gäste trotz 175 Yards und einem TD aber nicht ins Rollen.