Bengalos: DFB bittet Osnabrück zur Kasse

Drittligist VfL Osnabrück ist nicht zum ersten Mal in dieser Saison aufgrund eines Fehlverhaltens seiner Anhänger zu einer Geldstrafe verdonnert worden. Dieses Mal geht es um zwei Spiele aus dem Januar.

Mal wieder muss der Verein von der Bremer Brücke die Konsequenzen für ein Fehlverhalten seines Anhangs tragen. Das Sportgericht des DFB belegte den VfL im Einzelrichterverfahren mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 8750 Euro, nachdem es beim Heimspiel gegen Viktoria Köln (3:1) und auswärts in Dortmund (2:1) erneut zu unsportlichem Vergehen der Anhänger gekommen war. Während der Partie gegen Köln wurden zwei Bengalos abgebrannt, beim Gastspiel in Dortmund sogar deren 23.

Von der Strafe dürfen die Osnabrücker einen Anteil von 2650 Euro für "sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden", hieß es in einer Mitteilung des DFB.

VfL-Anhänger zündelten bereits im November

Durch Zustimmung des Vereins ist das Urteil mittlerweile rechtskräftig. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass die Niedersachsen für die Unsportlichkeiten ihres Anhangs blechen müssen.

Bereits im November sorgten VfL-Anhänger gegen den SC Verl (2:1) für unschöne Szenen. Neben Bengalos landeten diverse andere Gegenstände aus dem Osnabrücker Zuschauerbereich auf dem Spielfeld. Auch in diesem Falle musste der Verein eine Strafe zahlen. Damals betrug diese 7800 Euro.