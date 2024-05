Benfica gegen Salzburg: Welche Serie endet?

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg gastiert zum Auftakt der Champions League bei Portugals Rekordchampion Benfica Lissabon.

Mit 19 von möglichen 21 Punkten in den ersten sieben Runden ist Red Bull Salzburg standesgemäß in die neue Bundesligasaison gestartet. Nun wartet auf den erfolgsverwöhnten österreichischen Serienmeister am Mittwoch (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) die erste Bewährungsprobe auf internationaler Bühne. Zum Auftakt in die letzte Champions-League-Auflage vor der großen Reform 2024 gastieren die Mozartstädter beim portugiesischen Rekordmeister SL Benfica.

Darauf zu bauen, vom Traditionsklub aus Lissabon unterschätzt zu werden, braucht die Mannschaft von Gerhard Struber nicht. Einerseits, weil mit Roger Schmidt ein ehemaliger Coach der Salzburger bei Benfica auf der Trainerbank sitzt. Und andererseits, weil die Kunde der beeindruckenden Serie der "Bullen", die bereits zum fünften Mal in Folge an der Gruppenphase der Champions League teilnehmen, auch bis nach Portugal vorgedrungen ist.

Seit wettbewerbsübergreifend 22 Partien sind die Salzburger nicht als Verlierer vom Platz gegangen und haben dabei bei sechs Unentschieden 16 Siege eingefahren. Die letzte Niederlage der "Bullen" datiert von vor sieben Monaten - das 0:2 im Olimpico gegen die AS Roma vergangenen Februar.

Benfica gegen österreichische Klubs ungeschlagen

Benfica wiederum hat sich, angeführt von den argentinischen Weltmeistern Ángel di María und Nicolás Otamendi - nach der Auftaktniederlage in der portugiesischen Meisterschaft bei Boavista (2:3) gefangen und seitdem vier Siege in Folge gefeiert. Und noch eine Statistik - historischer Natur - kann den "Adlern" gegen Salzburg Hoffnung machen: In bisher acht Aufeinandertreffen mit österreichischen Klubs hat Benfica nie verloren (fünf Siege, drei Remis).

Zum letzten Mal mit einem rot-weiß-roten Gegner matchten sich die Portugiesen im August 2006. In der Qualifikation zur Champions League setzte sich Benfica damals gegen die Wiener Austria nach einem 1:1 in Wien im heimischen Estádio da Luz klar mit 3:0 durch. Bleibt die Frage, welche Serie am Mittwoch in der Lissaboner Nacht reißt. Oder ob beide durch ein Unentschieden gar verlängert werden.

