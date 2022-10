90.+8! Stanway schießt Bayern bei Benfica zum Sieg

Bayern München hat in der Women’s Champions League bei Benfica Lissabon trotz eines 0:2-Rückstands gewonnen. In einem dramatischen Spiel wurde Stanway spät zur Heldin.

Alexander Straus' Münchnerinnen, nach dem 1:2 im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg mit Kumagai für Tainara (Bank), begannen stark. Schon nach drei Minuten fehlte Dallmann zum 1:0 nicht viel, wenig später traf Bühl den Pfosten (9.). Doch mit zunehmender Spieldauer verteidigte Benfica immer besser, den FCB-Frauen fiel wenig ein und Schüller verpasste per Kopf die Führung (15.).

Benfica hinten stark und vorne eiskalt

Die Portugiesinnen hingegen fanden immer besser ins Spiel und zwangen den FCB zu Fehlern im Spielaufbau, auch die schier unendlich wirkenden Abwehrbeine waren für die Deutschen zu viel. Stattdessen der Schock auf der anderen Seite: Nycole Raysla vollendete einen schönen Spielzug trocken (42.), schon zuvor hatte Torhüterin Grohs Probleme (40.). Aufgrund der Effizienz Benficas stand es zur Pause 1:0.

Magull muss raus, Grohs patzt: 0:2

Daran wollte Bayern direkt nach dem Seitenwechsel etwas ändern. Jedoch war es weiter schwer, gegen die engmaschige Defensive Benficas anzukommen. Endlich einmal gelang Magull dies in Minute 53, der Flugkopfball der Kapitänin ging jedoch nicht nur aufs Tordach, sondern Magull selbst rauschte anschließend in Carole Costas Knie und musste wegen einer Gesichtsverletzung per Trage vom Feld gebracht werden.

Es kam noch dicker: Nach der Behandlungspause war Keeperin Grohs noch nicht ganz auf der Höhe und Lacasse bedankte sich nach dem Patzer mit dem 2:0 (59.).

Mit zwei Treffern nach drei Torschüssen führte Benfica also, während die Münchnerinnen vor dem Tor nicht allzu effizient agierten. Immerhin besorgte Rall per Kopf den Anschlusstreffer (67.).

Grohs Wiedergutmachung mit gehaltenem Elfmeter

Die Verteidigerin leitete damit eine unfassbare Schlussphase mit acht Minuten Nachspielzeit ein. Beide Mannschaften machten hinten auf und Stanway nutzte dies zum Ausgleich (83.).

Dies war aber noch lange nicht die letzte nennenswerte Szene: Nach Foul von Kumagai schritt Ana Vitoria zum Elfmeterpunkt, hatte aber nicht mit der starken Parade von Grohs, die ihren Fehler wettmachte, gerechnet (89.). Der Lucky Punch sollte letztlich einer anderer gelingen: Europameisterin Stanway aus England besorgte quasi mit dem Schlusspfiff den umjubelten Siegtreffer (90.+8).

Bayern München rehabilitierte sich am Ende also für die Niederlage im Bundesliga-Topspiel und bleibt Zweiter in Gruppe D. Am Sonntag ist der FCB zu Hause gegen den SV Meppen (13 Uhr) gefordert. Am 3. Spieltag kommt es in der Königsklasse dann am 24. November (18.45 Uhr) zum Topspiel beim den Frauen des FC Barcelona.