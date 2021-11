Benfica-Coach Jesus raubt Radonjic die Hoffnung

Vor dem Gastspiel beim FC Bayern sprach Benfica-Coach Jorge Jesus darüber, wie man den Münchnern beikommen kann und warum er auf Nemanja Radonjic verzichten will.

Wird in München wohl nicht von Anfang an auflaufen: Nemanja Radonjic. imago images/NurPhoto

Lissabon holte nur vier Punkte aus den vergangenen drei Ligaspielen, spielte am Wochenende wegen eines späten Ausgleichs nur 1:1 bei Estoril Praia und rutschte in der Tabelle auf Platz drei ab. "Natürlich hinterlässt das Spuren", gab Trainer Jorge Jesus via "A Bola" vor dem Spiel in München zwar zu, meinte aber auch, dass dies jetzt vorbei sei und man sich auf die Bayern konzentriere.

In der Allianz Arena erwartet der Trainer ein schwieriges Spiel. "Sie werden uns defensiv prüfen, sind sehr stark im Eins-gegen-eins", sagte Jesus über die Bayern und ergänzte: "Wir müssen organisiert sein gegen diesen technisch, taktisch und physisch starken Gegner." Jesus ging aber auch auf vermeintliche Schwächen der Münchner ein. "Sie verteidigen riskant, mit wenigen Spielern, das könnte uns nützen."

Wir müssen auf unserem höchsten Level spielen. Jan Vertonghen

Heißt: Benfica will in der bayerischen Landeshauptstadt auf Konter setzen. Der pfeilschnelle Radonjic darf sich dabei aber kaum Hoffnungen auf einen Einsatz von Beginn an machen, wenngleich der Serbe in den vergangenen zwei Spielen in der Startelf gestanden hatte. Jesus verriet auch, warum er auf den ehemaligen Herthaner (12 Bundesligaspiele, ein Tor) verzichten will: Sein Defensivverhalten sei schlicht nicht gut genug.

Den Glauben an sich haben die Portugiesen aber nicht verloren - und auch das 0:4 im Hinspiel im heimischen Luz war nicht so schlecht, wie das Resultat vermuten lässt. "Ich erinnere mich an gute Momente, wir haben teils gut gespielt und hatten Chancen", erinnerte sich Abwehrmann Jan Vertonghen und betonte: "Benfica spielt immer auf Sieg. Das werden wir auch bei den Bayern machen." Der Belgier warnte aber auch: "Sie sind eines der besten Teams der Welt und wir müssen auf unserem höchsten Level spielen."