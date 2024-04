Benes pausiert, ist für Baumgart aber kein Wackelkandidat

Die Personallage beim Hamburger SV hat sich entspannt, die Ausgangslage ist klar: Einzig ein Sieg gegen Spitzenreiter Holstein Kiel hält den einstigen Topfavoriten auf den Aufstieg aussichtsreich im Kampf um Platz 3.

Steffen Baumgart hat sich in seinen ersten Wochen in der Hansestadt wie auch in seiner vorherigen Trainerkarriere nicht den Ruf erworben, verzierende Schleifchen um seine Aussagen zu machen.

Dementsprechend deutlich skizziert der 52-Jährige die Ausgangslage vor dem Topspiel am Samstagabend. "Wir haben vorher unsere Hausaufgaben nicht gut genug gemacht, und deshalb sind wir hintendran als Vierter mit drei Punkten Rückstand." Vor Wochen noch wurde der Partie gegen den Nord-Nachbarn entgegenfiebert, weil in dieser die Chance erschien, zum Überholmanöver anzusetzen oder zumindest entscheidend verkürzen zu können, seit dem vergangenen Spieltag aber beträgt der Rückstand auf die Störche neun Zähler. "Wenn wir uns die letzten Ergebnisse von Kiel und Düsseldorf angucken", sagt Baumgart, "dann müssen wir sagen, dass sie es überragend gemacht haben. Deshalb geht es für uns jetzt erstmal nur darum, unsere Hausaufgaben zu machen."

Immerhin, diesen Versuch kann Baumgart erstmals mit seiner vermeintlich besten Elf angehen. Dazu wird auch Laszlo Benes zählen, obwohl der Slowake am Donnerstag mit dem Training ausgesetzt hatte. Der Coach spricht von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme, es besteht keine Sorge. Etwas zwickt bei den Jungs ja immer." Zum Abschlusstraining am Freitag erwartet er seinen Topscorer (13 Tore, 12 Vorlagen) zurück im Mannschaftstraining.

Hadzikadunic in der Startelf

Nachdem Baumgart am Mittwoch bereits das Startelf-Comeback von Torjäger Robert Glatzel nach auskurierten muskulären Problemen verkündet hatte, legt er sich nun auch auf Dennis Hadzikadunic nach auskurierter Erkältung in der Innenverteidigung fest. "Dennis hat unter mir zuvor jedes Spiel bestritten und auch gute Spiele gemacht, deshalb ist es die logische Konsequenz, dass er anfängt." Diese Entscheidung ist ausdrücklich unabhängig von der Roten Karte für Guilherme Ramos: "Er hätte auch ohne die Rotsperre gespielt."

Baumgarts Wunschelf für den Samstag zeichnet sich deutlich ab, lediglich zwei Plätze lässt er noch offen: Die Besetzung der Rechtsverteidiger-Position und die auf Linksaußen. Rechts hinten drängt Ignace van der Brempt nach Muskelblessur zurück, und Baumgart lobt: "Er hat Qualitäten, die wir in jedem Spiel brauchen können." Das Modell mit Ludovit Reis, der sich mit dem Ball als zweiter Sechser und gegen den Ball als Rechtsverteidiger positioniert hatte, bezeichnet der gebürtige Rostocker jedoch ausdrücklich nicht als Notlösung, sondern zieht es offenbar weiterhin in Betracht: "Ich finde, es hat gut funktioniert."

Ebenso offen ist, ob Jean-Luc Dompé nach seinem starken Jokereinsatz beim 2:2 in Magdeburg startet oder wieder von der Bank kommt. "Ich bin froh, dass er wieder die ganze Zeit im Training ist", erklärt Baumgart, "er ist immer besser drauf, auch in körperlicher Hinsicht. Er hat es in Magdeburg sehr gut gemacht. Wir überlegen sehr genau, ob es bei ihm jetzt schon für länger reicht, oder ob wir ihn hintenheraus bringen. Klar ist, er kann uns in beiden Rollen helfen." Und ebenso klar ist: Hamburgs Offensivspiel ist auf Dompés Hilfe und Impulse angewiesen, um im Kampf um Platz 3 dabei zu bleiben.