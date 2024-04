Benes: Nie wieder HSV?

Angedeutet hatte Steffen Baumgart den Ausfall von Laszlo Benes bereits zum Start in die laufende Trainingswoche, seit Donnerstag herrscht Gewissheit: Der Slowake wird am Samstag im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig ausfallen. Spielt er gar nie wieder für den HSV?

Wegen muskulärer Probleme hatte Laszlo Benes das vergangene Heimspiel gegen Holstein Kiel (0:1) verpasst und ist seitdem nicht auf den Trainingsplatz im Volkspark zurückgekehrt. Auf die Frage nach der Perspektive bezüglich einer Rückkehr des Slowaken ließ sein Trainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag ein wenig Spielraum für Spekulationen: "Die Hoffnung ist, dass er überhaupt nochmal spielt."

Baumgart ließ diesen Satz aber nicht allein für sich stehen, fügte hinzu: "Es wird von Tag zu Tag besser, und wir werden sehen, ob Laci nächste Woche ins Lauftraining einsteigt. Dann müssen wir gucken, wie er die Belastung wegsteckt."

Der Coach erklärte daher, er könne "keine Prognose abgeben für die nächsten Spiele. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass er uns für das nächste Heimspiel zur Verfügung steht. Das wäre sehr wichtig für uns." Es ist das Derby gegen den Stadtnachbarn FC St. Pauli. "Aber bevor wir irgendwelche Hoffnungen schüren, sollten wir vorsichtig sein."

Klar ist, dass es in Hamburg in Bezug auf Benes ohnehin viel weniger um Hoffen als vielmehr um Bangen geht. Der 26-jährige frühere Mönchengladbacher ist mit zwölf Toren und dreizehn Vorlagen der Topscorer des HSV und hat eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2026 gültigen Vertrag.

Die festgeschriebene Summe soll zwischen zwei und drei Millionen Euro liegen - und Benes' Wunsch ist, in der kommenden Spielzeit erstklassig zu spielen. Seit dem vergangenen Wochenende scheint dies mit Hamburg unmöglich und ein Abschied im Sommer damit sehr wahrscheinlich.

Bedeutet Baumgarts Aussage, er hoffe, dass Benes überhaupt noch einmal spiele, also, dass dessen Einsatz beim 2:2 in Magdeburg vor eineinhalb Wochen womöglich sein letzter im HSV-Dress gewesen sein könnte? Klar ist: Das Risiko einer möglicherweise schwerwiegenden Muskelverletzung wird der Mittelfeldmann nicht eingehen wollen. In wenigen Wochen beginnt zudem die EM, wo er sich mit der Slowakei dann auf der ganz großen Bühne präsentieren will.