Benes legt doppelt auf und macht Druck

Seine ersten Auftritte im HSV-Trikot gerieten enttäuschend und führten zum Rollenwechsel: Laszlo Benes, mit knapp zwei Millionen Euro Ablöse der Königstransfer des Sommers, ist seit dem 3. Spieltag nur noch Joker. In den zurückliegenden Teileinsätzen aber hat sich der Slowake aufgedrängt - für einen erneuten Rollentausch.

Will in die Startelf des HSV zurück: Laszlo Benes. IMAGO/Eibner

Beim 3:2-Sieg in Kiel reichten Benes 25 Minuten, um mit zwei Torvorlagen die Weichen auf Sieg zu stellen. Seine Chefs indes rühmen ihn ausdrücklich nicht nur wegen der Assists. "Sein Auftritt war ein Abbild der letzten Wochen", sagt Tim Walter, "er arbeiten jetzt viel intensiver, bringt viel mehr Energie auf den Platz. Das, was er derzeit macht, macht mir großen Spaß."

Wegen Dompé: Kittel oder Benes?

Sportvorstand Jonas Boldt ordnet die Entwicklung des Ex-Mönchengladbachers ähnlich ein wie sein Trainer. "Es war schön zu sehen, dass er mit den zwei Vorlagen Duftmarken gesetzt hat, aber er war auch abgesehen davon in Kiel sehr präsent und aktiv." Auch Boldt analysiert, "das ist dass, was er sich im Training erarbeitet."

Bleibt die Frage, wann der seit Freitag 25-Jährige das Erarbeitete auch wieder von Beginn an im Spiel zeigen darf? Inklusive der Pokalpartie in Bayreuth hat Benes die ersten drei Pflichtspiele als Achter begonnen, dann beorderte Walter Sonny Kittel von der linken Außenbahn ins Mittelfeldzentrum. Dort kämpft Kittel bislang unverändert darum, so richtig in der Saison anzukommen, lässt sein Potenzial immer wieder aufblitzen, ruft es aber noch nicht wieder dauerhaft ab. Klar ist: Der Weg über die linke Bahn in die Startelf ist für Kittel mittlerweile versperrt, weil Neuling Jean-Luc Dompé mit jedem Einsatz mehr und mehr zum Gewinn wird, in Kiel auch seine erste Torvorlage geliefert hat.

"Mache Druck, bis ich in der Startelf bin"

Benes oder Kittel? Der Neuling will alles dafür tun, dass die Antwort zeitnah für ihn ausfällt. "Ich mache Druck, bis ich in der Startelf bin", kündigt er an und schiebt nach: "Wir haben eine super Mannschaft, die Stimmung ist gut. Ich will hier Stammspieler werden und alles tun, damit wir unsere Ziele erreichen." Diese hat der HSV ähnlich klar benannt wie Benes seines - es zählt nur der Aufstieg. Und der Noch-Joker ist sicher: "Wenn wir so weitermachen, dann wird es gut."