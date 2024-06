Benes: Alle Zeichen auf Abschied

40 Torbeteilungen in zwei Jahren beim HSV wecken bei höherklassigen Interessenten natürlich Interesse bei Laszlo Benes. Die Klausel des 26-Jährigen, die unterhalb der Fünf-Millionen-Grenze liegen soll, ist noch bis zum Monatsende gültig und macht ihn so automatisch zum Bundesliga-Kandidaten. "Ob ich bleibe oder nicht, weiß ich jetzt noch nicht. Ich bin jetzt hier bei der EM und konzentriere mich total auf die Nationalelf", so der Slowake, der nie einen Hehl daraus gemacht hat, dass es ihn zurück in die Erstklassigkeit zieht. Entsprechend gilt es als äußerst unwahrscheinlich, dass Benes auch in der kommenden Saison noch das Trikot der Hanseaten trägt.