Beneke hinter Breuer, Hock, Kaufmann, Rahmel und Bommes

U21-Weltmeister Max Beneke konnte sich mit 291/105 Toren den Sieg in der Torschützenliste der 2. Handball-Bundesliga sichern. Er übertraf damit die Torschützenkönige der letzten Jahre, ein Rekord ist es aber nicht.

David Breuer erzielte mit 317 Treffer in der Spielzeit 2009/10 die meisten Zweitligatore in einer Saison. imago sportfotodienst

In den Spielzeiten des eingleisigen Handball-Unterhauses brauchte man nur in der Premierenspielzeit 2011/12 mehr Treffer für die Krone als sie Max Beneke in dieser Saison erzielte: Ole Rahmel erzielte damals für TUSEM Essen 298/63 Tore. Damals wurde aber auch noch mit 20 Mannschaften und 38 Spieltagen gespielt.

Blickt man auf Benekes Toreschnitt von fast 8,56 Treffern pro Spiel, dann konnte der auch zu Zeiten von zwei Staffeln nur selten geknackt werden. In der Spielzeit 2009/10 gelang das unter anderem David Breuer (317/126) im Trikot vom TV Korschenbroich mit rund 9,32 Toren pro Spiel in der damaligen Südstaffel.

Lars Kaufmann, Erhard Wunderlich und Alexander Bommes

Markus Hock hält den absoluten Bestwert in der 2. Bundesliga Nord mit 308/120 Toren (9,06 Tore/Spiel), im Schnitt war aber Lars Kaufmann mit 298 Toren aus 32 Partien für Concordia Delitzsch in der Spielzeit 2004/05 (9,31) bester Torjäger im Norden. Auch Elvir Selmanovic kam für den TV Emsdetten in der Saison 2010/11 mit 281/118 Toren in 32 Partien auf einen Schnitt von 8,78 Toren pro Partie.

Auch Erhard Wunderlichs 248/113 Tore für den TSV Milbertshofen in der Saison 1984/85 bringen bei 28 Ligaspielen mindestens einen Toreschnitt von 8,86 Toren pro Begegnung. Blickt man auf die absoluten Zahlen, dann konnte nur Alexander Bommes im Trikot des TSV Altenholz in der Spielzeit 2005/06 noch 293/119 Tore in der Nordstaffel beisteuern, dies allerdings auch in 38 Partien.

Torschützenkönige der eingleisigen 2. Handball-Bundesliga (2011-2024)

Jahr Spieler Verein Tore/7m 2011/12 Ole Rahmel TUSEM Essen 298/63 2012/13 Bobby Schagen HSG Nordhorn-Lingen 235/83 2013/14 Tim Suton HG Saarlouis 241/50 2014/15 Bjarki Mar Elisson ThSV Eisenach 279/86 2015/16 Christian Schäfer SG BBM Bietigheim 281/137 2016/17 Vyron Papadopoulos HC Empor Rostock 258/103 2017/18 Savvas Savvas Eintracht Hildesheim 289/79 2018/19 Michael Spatz TV Großwallstadt 254/143 2019/20* Florian Billek HSC 2000 Coburg 177/67 2020/21 Christian Schäfer SG BBM Bietigheim 234/103 2021/22 Fynn Hangstein ThSV Eisenach 277/104 2022/23 Fynn Hangstein ThSV Eisenach 262/127 2023/24 Max Beneke 1. VfL Potsdam 291/105

*Saison wurde aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet

chs

Torschützenkönige 2. Handball-Bundesliga Nord(2002-2011)

Jahr Spieler Verein Tore/7m 2002/03 Hauke Müller TSV Altenholz 286/59 2003/04 Lars Kaufmann 1. SV Concordia Delitzsch 265 2004/05 Lars Kaufmann 1. SV Concordia Delitzsch 298 2005/06 Alexander Bommes TSV Altenholz 293/119 2006/07 Ivan Nincevic Stralsunder HV 267/108 2007/08 Marcus Hock ASV Hamm-Westfalen 308/120 2008/09 Marcus Hock ASV Hamm-Westfalen 258/91 2009/10 Maik Machulla HSG Nordhorn-Lingen 245/80 2010/11 Elvir Selmanovic TV Emsdetten 281/118

Torschützenkönige 2. Handball-Bundesliga Süd (2002-2011)