Bencic wehrt gegen Samsonova drei Matchbälle ab und gewinnt in Abu Dhabi

Belinda Bencic hat beim WTA-Turnier in Abu Dhabi ihre Qualitäten als Comebackerin gezeigt und das Finale gegen Ludmilla Samsonova in drei Sätzen gewonnen.

Für die Schweizerin ist es bereits der zweite Titel in diesem Jahr, ihren ersten feierte sie zum Auftakt im australischen Adelaide, als sie die Russin Darya Kasatkina mit 6:0 und 6:2 deklassierte.

Die Angelegenheit in Abu Dhabi an diesem Sonntag war deutlich schwieriger für Bencic, die den ersten Satz glatt mit 1:6 verlor - und im zweiten Durchgang drei Matchbälle abwehren musste. Beim Spielstand von 6:4, 6:5, and 8:7 im spannenden Tie-Break war sie zum Punkten gefordert - und behielt die Nerven. Am Ende gewann die Weltranglisten-Neunte den Tie-Break mit 10:8 und zog damit den Kopf vorerst aus der Schlinge.

Offensichtlich hatten die verpassten Siegchancen Samsonova im dritten Satz etwas verunsichert, doch letztlich geriet auch dieser zu einer engen Kiste. Nach 2:48 Stunden verwandelte Bencic den eigenen Matchball zum 6:4 und feierte damit auch noch eine Premiere: Im vierten Duell mit der Weltranglisten-19. ging sie erstmals als Siegerin vom Platz. Samsonovas süßester Sieg gegen Bencic war der Finalsieg in Berlin 2021.

In Abu Dhabi gelang der 25-jährigen Bencic nun in einem Finale die Revanche und damit holte sie in diesem Jahr zugleich ihren zwölften Einzelsieg - einen mehr als die bislang führende Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka.

Insgesamt war es der achte Turniererfolg ihrer Karriere.