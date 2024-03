Bence Dardai vor Wechsel nach Wolfsburg

Rückschlag für den "Berliner Weg": U-17-Europameister Bence Dardai (18) steht vor einem ablösefreien Wechsel von Hertha BSC zum Bundesligisten VfL Wolfsburg.

Es sei "schön, dass es eine Interessenlage für unsere Spieler gibt", sagte Benjamin Weber. "Das heißt, dass sie gut sind." Die Worte des Sportdirektors von Hertha BSC, die gemünzt waren auf die Talente aus dem eigenen Stall, sind noch keine Woche alt - und werden jetzt neuerlich bestätigt: Herthas Top-Talent Bence Dardai, dem seit Monaten ein unterschriftsreifes Angebot seines Heimatklubs vorlag, will seine Karriere ab dem Sommer beim VfL Wolfsburg fortsetzen. Zuerst hatte die Wolfsburger Allgemeine Zeitung über den bevorstehenden Wechsel berichtet.

Dardais Fördervertrag bei Hertha endet am 30. Juni, der jüngste der drei Söhne von Cheftrainer Pal Dardai ist damit ablösefrei. Neben dem VfL Wolfsburg warb auch Borussia Mönchengladbach intensiv um ihn, zudem hatten bereits vor einem Jahr mehrere ausländische Klubs - unter anderem aus Italien - angefragt.

Der offensive Mittelfeldspieler kam in der laufenden Saison bislang zu acht Zweitliga-Einsätzen, eine Ende Oktober erlittene Sprunggelenksverletzung verhinderte mehr Spielzeit. Zuletzt sammelte der Youngster nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining Spielpraxis in Herthas U 23 in der Regionalliga Nordost.

DFB-Coach Wück bescheinigt Dardai "gute Orientierung und eine gute Entscheidungsfindung"

Bence Dardai war im vergangenen Sommer Bestandteil der deutschen U-17-Auswahl, die in Ungarn Europameister wurde. Die WM Ende des Jahres in Indonesien und den dort errungenen Titel verpasste der Berliner wegen seiner Verletzung. Sein U-17-Auswahlcoach Christian Wück, der nach Olympia die deutsche Frauen-Nationalmannschaft übernimmt, bescheinigte Dardai in einem Gespräch mit dem kicker im Vorjahr "eine gute Orientierung und eine gute Entscheidungsfindung. Er erkennt Situationen sehr zügig und kann dank seiner sehr guten Technik mit seinem Passspiel die Mitspieler einsetzen oder selbst zum Abschluss kommen." Defizite hat der Zehner in der linearen Geschwindigkeit, auch körperlich muss er weiter zulegen.

Sein Vater Pal sagte während der Saisonvorbereitung über Bence: "Er spielt nach vorn Pässe, die man nicht verteidigen kann." Die will er ab der neuen Saison in Wolfsburg zeigen - und ist womöglich nicht das einzige Hertha-Eigengewächs, das es nach dieser Saison in die Bundesliga zieht: Auch Stürmer Ibrahim Maza (18, Vertrag bis 2026) steht bei mehreren Klubs aus dem Oberhaus auf dem Zettel.