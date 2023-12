Frisch Auf Göppingen klärt Trainerfrage

Nachdem unlängst bekannt wurde, dass Frisch Auf Göppingen nicht mit Trainer Markus Baur verlängern wird, ist die Trainerfrage nun geklärt: Der Erstligist gab die Verpflichtung von Benjamin Matschke bekannt. Der 41-Jährige unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag.

"Ben Matschke bringt das ideale Gesamtpaket mit, um die vor uns liegenden Herausforderungen bei Frisch Auf! zu meistern", ist Christian Schöne überzeugt. Der Sportliche Leiter von Frisch Auf Göppingen fügt an: "Seine Akribie und Expertise in der Zusammenarbeit und Entwicklung junger Spieler passt sehr gut zu unserer zukünftigen Ausrichtung. Damit einhergehend möchten wir die Früchte aus der sehr positiven Entwicklung unseres Nachwuchsbereichs in den letzten Jahren ernten und mit der Integration von eigenen bzw. regionalen Talenten eine hohe Identifikation schaffen."

Man habe sich bewusst, so Schöne weiter, "zu diesem frühen Zeitpunkt für Ben Matschke entschieden, um die Kaderplanung für die kommenden Jahre ab sofort gemeinsam anzugehen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten Trainer." Um das Engagement in Göppigen zu ermöglichen, wurde der nach der Freistellung nach laufende Vertrag von Matschke mit der HSG Wetzlar in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst.

"Als Württemberger ist es für mich eine große Ehre, verbunden mit einer großen Vorfreude, zukünftig für den Traditionsverein in Baden-Württemberg zu arbeiten", betont Ben Matschke. "Die EWS Arena mit ihren Fans habe ich bisher nur als Fan im B-Jugend-Alter und als Gegner kennengelernt. Ich kann es kaum erwarten, die Frisch Auf!-Fans als Unterstützung und Rückhalt wahrzunehmen und zu erleben."

Er glaube fest daran, führt Ben Matschke aus, "dass wir gemeinsam die Verjüngung der Mannschaft und Neuausrichtung des Vereins erfolgreich vorantreiben und gestalten werden. Bis dahin wünsche ich dem Verein und den Verantwortlichen viele schöne Handballmomente in der Hölle Süd."

Ben Matschke: Friesenheim, Wetzlar, Göppingen

Ben Matschke stand vergangene Saison bei der HSG Wetzlar an der Seitenlinie Sascha Klahn

Ben Matschke spielte als aktiver Handballer für die TSG Friesenheim in der 1. und 2. Handball-Bundesliga. Bereits im Alter von 30 Jahren wechselte er verletzungsbedingt auf die Trainerbank. Seine erste Station war beim Drittligisten TV Hochdorf, anschließend übernahm er die Trainerposition bei Friesenheim.

Im Jahr 2017 führte er die Pfälzer in die 1. Liga und war dort vier Jahre lang der Trainer der Eulen in der Beletage des deutschen Handballs. Im Sommer 2021 wechselte Ben Matschke zur HSG Wetzlar, die er bis zu seiner Beurlaubung im November 2022 führte. Ben Matschke ist verheiratet, hat zwei Kinder und studierte während seiner aktiven Karriere Sport und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Stuttgart.

"Mit Ben Matschke konnte Frisch Auf! einen jungen, modernen und erfolgshungrigen Trainer verpflichten, der dem zukünftig benötigten Anforderungsprofil idealerweise entspricht", kommentiert Frisch Auf!-Geschäftsführer Gerd Hofele. "Dieses basiert auf der Konsequenz, dass Frisch Auf! mit einem gezielten Neuanfang zum einen auf die aktuelle sportliche Situation reagiert, zum anderen steht auch aufgrund eines in der nächsten Saison 2024/25 deutlich reduzierten Gesamtbudgets ein Verjüngungsprozess bevor."

Der neue Trainer bringe "aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit in der stärksten Liga der Welt genügend Erfahrung für diese schwierige Aufgabe mit", ist Hofele überzeugt. "In den gemeinsamen Gesprächen hat Ben Matschke uns von seiner Expertise und ausgewiesenen Trainer- und Führungsqualitäten in Verbindung mit einer außerordentlichen Motivation vollständig überzeugt."