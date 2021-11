Bemühtes Hoffenheim gegen Barca chancenlos

Obwohl die 0:5-Niederlage in der Champions League die Bemühungen der TSG gegen Barcelona nicht vollständig widerspiegelte, wurde gegen die Spanierinnen erneut ein Klassenunterschied deutlich. Dennoch zogen die Akteurinnen der TSG auch positive Schlüsse.

Es war eine weitere Lehrstunde, welche die TSG Hoffenheim vor 2200 Zuschauern im Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Barcelona erhielt. Kein einziger ernstzunehmender Schuss aufs gegnerische Tor, nur 39 Prozent Ballbesitz und fünf Gegentore - gemeinhin würde man von einem gebrauchten Abend für die unterlegene Mannschaft sprechen. Nicht so bei der TSG Hoffenheim.

Hoffenheim bemüht

"Das Ergebnis hört sich deutlich an, aber wir haben einige Dinge umgesetzt, die wir besser machen wollten", sagte Chantal Hagel nach der Partie. Was die Mittelfeldspielerin der TSG meinte: Die Hoffenheimerinnen agierten gegen die spielerisch, technisch und auch athletisch überlegen Gäste durchaus mutig, taktisch diszipliniert, gingen immer wieder ins Pressing und versuchten es auch mit Offensivaktionen.

Die letzte Konsequenz hat gefehlt. Chantal Hagel

"Durchaus bemüht" möchte manch ein Zuschauer geurteilt haben oder aber auch: Es war eine ordentliche Leistung einer jungen Mannschaft, die ihre erste Champions-League-Saison spielt und noch viel lernen muss. Zum Beispiel? "In der zweiten Halbzeit hatten wir gute Balleroberungen, waren aber nicht zielstrebig genug. Zudem waren nicht alle Spielerinnen präsent genug im Pressing", merkte Trainer Gabor Gallai an, dem der Auftritt seiner Mannschaft ansonsten gut gefallen hatte. "Die letzte Konsequenz hat gefehlt", merkte indes Hagel an, was vor allem auf die letzten 20 Minuten zutraf, in denen sich die TSG das eine oder andere Mal gefährliche Offensivsituationen erspielte, den Abschluss aber immer wieder verpasste oder die Chance leichtsinnig vergab.

Putellas glänzt - Barca eine Klasse für sich

Dass die TSG Barcelonas umtriebige Spielführer Alexia Putellas, die einige Male aufblitzen ließ, warum sie zu "Europas Fußballerin des Jahres" gewählt wurde, nicht kontrollieren konnte, und auch mit der früheren Wolfsburgerin Fridolina Rolfö große Probleme hatte, dürfte indes kaum verwunderlich sein. Letztlich verbuchten die Katalaninnen, die ihre Tore durch Putellas (41., Foulelfmeter), Paredes (53.), Bonmati (57.), Torrejon (89.) sowie die ehemalige Spielerin des 1. FFC Frankfurt, Ana-Maria Crnogorcevic (90.+2), erzielten, insgesamt 32 Abschlüsse, 15 davon aufs Tor. 678 erfolgreiche Pässe bedeuteten eine Passgenauigkeit von 92 Prozent - kurz gesagt: Die beste Mannschaft der Welt spielt offenbar in einer anderen Liga. "Das 5:0 war viel zu deutlich für das, wie wir aufgetreten sind. Aber wir können viele Sachen mitnehmen und freuen uns genau deshalb, dass wir Champions League spielen dürfen", fasste Gallai am Ende eines unterhaltsamen Abends zusammen.

In der Liga wartet Potsdam

Für Hoffenheim geht es in der Bundesliga am Sonntag gleich weiter mit der Partie beim Tabellenfünften 1. FFC Turbine Potsdam. "Das Spiel hat Körner gekostet, deshalb wäre ein Tag mehr Regeneration gut gewesen. Aber wir haben Bock, den nächsten Dreier zu holen", kündigte Gallai an, der den zweiten Tabellenplatz weiterhin verteidigen will.