Bemerkenswertes HCE-Comeback - Prokop hadert unter "Saunabedingungen"

In den frühen Mittwochsspielen der Handball-Bundesliga sahen die Zuschauer in Nürnberg und Eisenach Heimsiege. Packend wurde es auch in Gummersbach, wo beiden Teams am Ende 33 Tore nicht für einen Sieg reichten.

Der HC Erlangen hat am Mittwochabend einen Fehlstart in die neue Saison gerade so abgewendet. In Nürnberg gewannen die Mittelfranken mit 28:27 (15:15) gegen den Bergischen HC, der sich nach nun drei Niederlagen am Tabellenende wiederfindet. Ob der BHC in dieser Saison womöglich sogar gegen den Abstieg kämpfen muss, bleibt abzuwarten. Bereits die ersten beiden Spiele hatte das Team von Trainer Jamal Naji mit einem Treffer Unterschied verloren - gegen die Aufsteiger Eisenach (30:31) und Balingen-Weilstetten (27:28).

Beim HCE ging Nico Büdel mit sieben Toren voran, auch in der Schlussphase nahm der Spielmacher das Heft des Handelns in die Hand. Und das war bitter nötig: Bis zur 54. Minute hatte der BHC noch mit drei Toren geführt (26:23), um die Partie am Ende sogar noch ganz aus der Hand zu geben. Seinen Beitrag leistete auch HCE-Keeper Bertram Obling (fünf Paraden).

Sigurdsson: "... auch wenn es wahrscheinlich nicht verdient war"

Einen packenden Schlagabtausch vor 3114 Zuschauern lieferten sich auch der VfL Gummersbach und die TSV Hannover-Burgdorf, die am Ende beim 33:33 (14:16) die Punkte teilten. Überragender Spieler der Partie war VfL-Spielgestalter Dominik Mappes, der neun Treffer erzielte - davon einen per Siebenmeter. Bei Hannover ragten Kreisläufer Justus Fischer und Rückraumspieler Martin Hanne mit je sieben Toren heraus.

"Wir sind heute der glücklichere Punktgewinner, auch wenn es wahrscheinlich nicht verdient war", gab Gummersbachs Cheftrainer Gudjon Valur Sigurdsson nach Schlusspfiff zu: "Bei den verschiedenen Rückständen musste ich auch an das Spiel in der letzten Saison denken, als wir hoch verloren haben."

Hannover führte lange, sieben Minuten vor Schluss auch noch mit drei Toren. Weswegen Coach Christian Prokop mit dem Ergebnis durchaus haderte: "Unmittelbar nach dem Spiel ist die Gefühlslage nicht so schön, auch wenn es nicht selbstverständlich ist, gegen den VfL Punkte zu holen, weil ich sie mit uns auf Augenhöhe sehe. Nach dem Spielverlauf fühlt es sich nicht gut an."

Mit der Angriffsleistung sei der ehemalige Bundestrainer durchaus "zufrieden" gewesen. Doch in einem "intensiven Spiel unter Saunabedingungen" habe sein Team besonders bei der letzten schnellen Mitte "naiv aufs Tor" geworfen.

Wieder ragt Zehnder bei Eisenach heraus

Im dritten Spiel des Mittwochabends hat Aufsteiger ThSV Eisenach bereits seinen zweiten Saisonsieg gefeiert - den zweiten vor heimischem Publikum. Beim 27:24 (15:11) gegen das favorisierte Frisch Auf Göppingen war einmal mehr Erlangen-Leihgabe Manuel Zehnder überragender Mann. Der Spielmacher warf alleine acht Tore - zwei davon per Siebenmeter. Umso bemerkenswerter: Vor vier Tagen hatte der ThSV noch die in Hannover erlittene Bänderverletzung im Fußgelenk offiziell gemacht.

Göppingen, das schon eine schwere Saison 2022/23 hatte erleben müssen, steht hingegen nach drei Spielen schon wieder bei 1:5 Punkten und -13 Toren. Bei Frisch Auf wehrte sich Zwei-Meter-Hüne Josip Sarac mit fünf Toren am tapfersten gegen die drohende Niederlage.

HC Erlangen - Bergischer HC 28:27 (15:15)

Tore für Erlangen: Büdel 7, Bissel 4, Olsson 4, Jeppsson 3, Steinert 3/3, Lönborg 2, Seitz 2, Bialowas 1, S. Firnhaber 1, N. Link 1

Tore für den BHC: Arnesson 5/1, Babak 4, Kjeldgaard Andersen 4, M'Bengue 4, Nothdurft 4, Ladefoged 2, Fraatz 1, Persson 1, Rudeck 1, Stutzke 1

Schiedsrichter: Darnel Jansen (Geinsheim am Rhein)/Lucas Hellbusch (Trebur)

Zuschauer: 3526

Strafminuten: 8 / 10

Disqualifikation: N. Link (52./3. Zeitstrafe) / Persson (32.), Stutzke (55./3. Zeitstrafe)

VfL Gummersbach - TSV Hannover-Burgdorf 33:33 (14:16)

Tore für Gummersbach: Mappes 9/1, Horzen 4, Schluroff 4, Kodrin 3, J. Köster 3, Tskhovrebadze 3, Häseler 2, Vidarsson 2, Pregler 1, Milos Vujovic 1, Zeman 1

TSV Hannover-Burgdorf: Fischer 7, Hanne 7, Edvardsson 4, Steinhauser 4, B. Vujovic 4, Brozovic 2, Büchner 2, Kulesch 1, Michalczik 1, Uscins 1

Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Zuschauer: 3114

Strafminuten: 8 / 2

Disqualifikation: Vidarsson (58.) / -

ThSV Eisenach - Frisch Auf Göppingen 27:24 (15:11)

Tore für Eisenach: Zehnder 8/2, Saul 5, Snajder 4/1, Ende 3, Heitkamp 2, Kurch 2, Walz 2, Weyhrauch 1

Tore für Göppingen: Sarac 5, Ellebaek 3, Kozina 3, Lastro 3/1, Malus 3, Persson 3, Kneule 2, Flodman 1, Poteko 1

Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg)

Zuschauer: 2221

Strafminuten: 10 / 14

Disqualifikation: Weyhrauch (11.) / Flodman (15.)