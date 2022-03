Bemerkenswertes Bundesliga-Novum - Bochum ohne Cheftrainer Reis gegen Gladbach

Das ist ein Novum in der Bundesliga: Am Freitag stehen sich der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach an der Castroper Straße gegenüber - und beide Teams müssen auf ihren Cheftrainer verzichten.

Bereits in der vorigen Woche war Gladbachs Coach Adi Hütter positiv auf COVID-19 getestet worden, am Freitag übernimmt wie schon beim Heimspiel gegen Hertha (2:0) sein Assistent Christian Peintinger.

Am Donnerstag dann vermeldete der VfL Bochum, dass Cheftrainer Thomas Reis ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet wurde und beim Spiel am Freitagabend an der Castroper Straße nicht dabei sein kann. An seiner Stelle wird Co-Trainer Markus Gellhaus an der Seitenlinie dirigieren. Dass beide Mannschaften in einem Bundesligaspiel ohne ihren Cheftrainer antraten, gab es in der Historie der Liga noch nie.

Es ist eine besondere Situation, die sich kurzfristig ergeben hat. Markus Gellhaus

"Es ist eine besondere Situation, die sich kurzfristig ergeben hat", so Gellhaus. "In diesen Tagen muss man ja auf fast alles gefasst sein. Wir haben das Abschluss-Training absolviert, alles andere werden wir in den nächsten Stunden koordinieren."

Keine einfache Ausgangslage also für den Aufsteiger, seine tolle Heimbilanz weiter auszubauen. Schließlich pausieren gegen Gladbach auch Robert Tesche und Milos Pantovic, die positiv auf COVID-19 getestet wurden, Danny Blum fehlt wegen Muskelbeschwerden, und Simon Zoller ist nach seinem Kreuzbandriss zwar auf einem guten Weg, aber zunächst noch nicht einsatzfähig.

Gute Nachrichten von Leitsch und Soares

Gute Nachrichten aber gibt es für die Defensive: "Wir hoffen, dass wir von Maxim Leitsch und Danilo Soares beim morgigen Training grünes Licht bekommen", verkündete Gellhaus etwas überraschend. Schließlich waren hier weitere Ausfälle befürchtet worden. Aber: "Die Grundvoraussetzungen sind da, sie sind gesund. Aber sie haben natürlich auch ein paar Tage nicht trainieren können."

Ganz grundsätzlich jedoch sei die Mannschaft bereit, in welcher Besetzung auch immer, betonte Gellhaus am Donnerstag: "Es fehlen einige Spieler, aber wir haben noch genug Qualität dabei. Ich habe heute Morgen im Training eine Mannschaft gesehen, die unbedingt den nächsten Schritt machen will, deshalb ist mir da nicht bange."