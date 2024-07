Bemerkenswerter letzter Auftritt: Nagelsmanns Wunsch nach dem "Wir"

Am Tag nach der Viertelfinale-Niederlage legt Bundestrainer Julian Nagelsmann einen bemerkenswerten Auftritt hin. Der 36-Jährige betont die Wichtigkeit des Miteinanders - im Sport wie in der Gesellschaft - und präsentiert sich als gereifte Persönlichkeit.

Als Julian Nagelsmann im vergangenen September als neuer Bundestrainer vorgestellt wurde, gab es nicht wenige, die den 36-Jährigen für zu jung und unerfahren hielten, für zu unreif und letztlich zu unwürdig für das bedeutendste Amt, das der deutsche Fußball hergibt. Noch dazu in einer Saison, die in der Heim-EM gipfelte. Die Angriffspunkte dafür hatte Nagelsmann selbst geliefert bei seinen vorherigen Trainerstationen, vor allem in München. Durch forsche Auftritte, gewagte Outfits und einen Hang dazu, sich selbst ein wenig zu gerne in den Mittelpunkt zu stellen.

Doch spätestens an diesem Samstag, dem Tag nach dem deutschen Viertelfinal-Aus gegen Spanien, hat Nagelsmann seine Kritiker ins Grübeln gebracht. Wie sich der Bundestrainer auf der abschließende DFB-Pressekonferenz äußerte, war in vielen Punkten bemerkenswert: In der Emotionalität, die sich Nagelsmann traute, offen zu zeigen, wie in den Botschaften, die er mit in die Medienrunde gebracht hatte.

Nagelsmann kämpft immer wieder mit den Tränen

Schon als DFB-Präsident Bernd Neuendorf sein Eingangsstatement abhielt, kämpfte er mit den Tränen. Als er selbst erstmals zu Wort kam, verlor er diesen Kampf mehrfach. Und versuchte gar nicht, dies zu verbergen. Was in der oft harten Fußball-Branche noch immer keine Selbstverständlichkeit ist, obwohl es längst eine sein sollte, sprach Nagelsmann aus. Und berührte damit. Das unglückliche Turnier-Aus, zwei Schritte vor dem erhofften Titelgewinn, fast noch mehr aber die Art und Weise des gemeinsamen Abschieds von den Spielern und Staffmitgliedern hatte Nagelsmann so mitgenommen, dass er diese Emotionen nicht einfach ausblenden konnte und wollte.

"Wir hatten eine Vision und den Glauben, dass wir es im eigenen Land gut machen können", sagte er und hob hervor, dass seine Mannschaft es geschafft habe, die Menschen in Deutschland zu einen und eine "Symbiose" mit den Fans herzustellen. "Ich wünsche mir für dieses Land, dass wir verstehen, dass es gemeinsam besser geht. Wenn wir alle nur in Tristesse verfallen, wird nichts besser."

Die Kernbotschaft des Bundestrainers: Mehr "Wir", weniger "Ich"

Es war die Kernbotschaft seines Auftritts, für den es anschließend sogar Applaus aus dem Plenum gab: Nagelsmann stellte das "Wir" in den Vordergrund, nicht das "Ich". Bereits im März hatte er unter dieser Prämisse gravierende Personalentscheidungen getroffen und seinen Kader nicht mehr nach der höchsten individuellen Qualität zusammengestellt, sondern nach der Teamfähigkeit. Der Erfolg der vergangenen Monate gab ihm Recht, daran ändert auch das Ausscheiden gegen Spanien nichts. Denn das neuformierte DFB-Team stemmte sich in diesem Turnier nicht nur mit allen Mitteln gegen Widerstände, es überzeugte auch durch einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn - auch das war in den vergangenen Jahren in der Nationalmannschaft vermisst worden.

"Die Zusammenarbeit in der großen Gruppe ist immer besonders und nicht ganz leicht. Das werde ich vermissen", sagte Nagelsmann, ehe er Eindrücke aus der vergangenen Nacht und des morgendlichen Abschieds schilderte. Viele Spieler hätten Tränen in den Augen gehabt, als sie den Home Ground verließen. "Das ist eine große Auszeichnung, macht es aber nicht leichter", bilanzierte der Bundestrainer. In diesem Moment stockte auch ihm wieder die Stimme. Dann kam er noch einmal auf das große Ganze zu sprechen.

Dinge gemeinsam entwickeln ist wichtig.

Das gesamte Turnier über hatte es der DFB vermieden, sich dezidiert gesellschaftspolitisch zu äußern. Es war eine Lehre aus der Katar-WM. Doch jetzt, da das Turnier für die deutsche Mannschaft offiziell beendet war, trat Nagelsmann vor. "Wir leben in einer Zeit, wo einzelne Posts wichtiger sind als eine Stunde gemeinsam zu verbringen", sagte der Bundestrainer, der selbst der Generation Smartphone angehört. "Wir kommen aus einem Land mit vielen verschiedenen Vereinen. Dinge gemeinsam zu entwickeln, ist sehr wichtig. Wir leben in einem tollen Land und haben große Möglichkeiten, wenn wir zusammenhalten."

Er habe noch nie einen Menschen getroffen, der etwas alleine besser gemacht habe als es mit jemanden anderen möglich gewesen wäre, der in dieselbe Richtung arbeite. "Wenn jeder im kleinen Kreis anfängt, dem Nachbarn zu helfen, wenn irgendwas ist, ist schon viel gewonnen. Wenn man dem Nachbarn hilft, die Hecke zu schneiden, wird es schneller gehen." Er wünsche sich, in Lösungen zu denken, nicht in Problemen. Es waren wahrlich bemerkenswerte Äußerungen eines Bundestrainers, der in diesen Momenten weniger wirkt, als würde er sich überhöhen, sondern vielmehr, als sei er durch seine Rolle gereift. Und als würde er voll in ihr aufgehen, weil sie größer ist als alles, was er zu zuvor in seinem Leben getan hat.

Angriffslustig beim Blick auf 2026

Bereits vor dem Turnier war klar, dass Nagelsmann - sofern die EM keine totale Enttäuschung werden würde - bis nach der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada weitermachen würde. Am Samstag richtete er den Blick dann bei aller Emotionalität und Traurigkeit auch angriffslustig nach vorne. "Diese einmalige Chance wird leider nicht wiederkommen. Deshalb tut es auch besonders weh", sagte er. "Aber ich bin sehr glücklich, dass ich verlängert habe. Ich freue mich, neu anzugreifen. Wir wollen eine gute Qualifikation spielen - und dann ist ein goldener Pokal auch ganz hübsch in der Sammlung."