"Bemerkenswerte Entwicklung": Seitz bleibt Coach in Freiberg

Roland Seitz hat seinen Vertrag beim SGV Freiberg über die Saison hinaus verlängert. Der 59-Jährige spielt mit dem Sport- und Gesangsverein eine starke Runde.

Regionalliga Südwest Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Statistiken

Dass sie beim SGV Freiberg zufrieden sind mit der Arbeit von Trainer Roland Seitz, überrascht nicht. Der 59-jährige UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber übernahm den Südwest-Regionalligisten im Dezember 2022 noch unter anderen Umständen: Nachdem ihm gelungen war, das damals abstiegsbedrohte Team in der Liga zu halten, zählen die Freiberger in der laufenden Runde zu den Überraschungs-Teams der Liga. Zur Winterpause heißt es Rang 4 für den SGV.

Vor seiner Zeit in Freiberg trainierte Seitz bereits den luxemburgischen Zweitligisten FC Berdewa Berbourg und in der Regionalliga Südwest den VfR Aalen, den SV Eintracht Trier und die SV Elversberg. Mit Elversberg scheiterte der Oberpfälzer gar zweimal in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga. Aber auch der SC Paderborn und Erzgebirge Aue stehen in der Vita des ehemaligen Angreifers. Zu seiner aktiven Zeit stürmte Seitz unter anderem in 18 Zweitliga-Spielen für den MSV Duisburg und den FC 08 Homburg.

"Entwicklungen und Erfolge"

"Herr Seitz hat in den letzten zwölf Monaten sehr gute Arbeit geleistet, und wir sind froh darüber, dass er beim SGV bleibt", meldet sich Sportdirektor Dieter Gerstung zu Wort. Der Verein habe unter dem gebürtigen Neumarkter eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen, heißt es in der Pressmeldung weiter, die Verlängerung böte eine vielversprechende Perspektive für die Zukunft: "Die Verlängerung des Vertrags mit Roland Seitz unterstreicht das Vertrauen des Vereins in seine Fähigkeiten und seine erfolgreiche Arbeit. Die kommenden Monate versprechen weitere spannende Entwicklungen und Erfolge."

Die Regionalliga Südwest pausiert aktuell noch. Seitz wird mit seinen Freibergern am 24. Februar mit einem Nachholspiel gegen die SG Barockstadt in die Restrunde starten.