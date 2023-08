Belotti bricht den Bann - Candrevas Traumtore ärgern die Roma

Serie A - Highlights by DAZN 20.08.2023

5:02Im ausverkauften Stadio Olimpico beendete Roma-Angreifer Belotti zwar per Doppelpack seine über ein Jahr währende Torflaute in der Serie A. Weil Routinier Candreva für US Salernitana aber auch zweimal traf - und das sehenswert -, gab es für die Römer zum Auftakt nur einen Punkt.